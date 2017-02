Pour nous, la Révolution n’a pas encore commencé !

Réagissez

Zohra Zemmouri a mis en scène la pièce Vertige, présentée au 9e Festival du théâtre arabe d’Oran.

- Les personnages de votre pièce Vertige ne portent pas de noms, sont désarticulés sur scène, en mouvement continu, parlent sans écouter... Est-ce à l’image de la société tunisienne d’aujourd’hui ?

Oui, c’est la société qui pense et qui parle. C’est l’intérieur de cette même société qui est en train de sortir et de se dévoiler. Nous ne voulons plus parler de la Révolution. Nous en avons déjà trop parlé. Nous sommes quelque part déçus, même si cette Révolution a libéré le Tunisien dans son humanité, ses obsessions et sa spiritualité.

Nous n’avons pas cherché l’humour parce que la situation étrange que nous vivons nous l’a imposée. Dans notre quotidien tunisien, nous voyons des choses bizarres. Les gens disent parfois des choses absurdes. Il y a de la contradiction et de la schizophrénie. Malgré nous, l’ironie existe. Nous ne sommes pas allés vers l’ironie par choix.

- La critique de la Révolution dans votre pièce est claire et sans appel...

C’est vrai. J’ai essayé d’éviter de tomber dans le premier degré et dans le discours direct. J’ai essayé de montrer tout cela avec distance et en travaillant sur la beauté scénique. Nous faisons de l’art, nous ne sommes pas des historiens et des sociologues. Ma pièce ne relève pas du théâtre classique. L’origine et l’identité des personnages ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c’est pourquoi le personnage se comporte et parle de cette manière.

- Tout se fait sur scène ; les comédiens changent les costumes devant le public, il n’y a pas de coulisses. Transparence totale !

Aujourd’hui, dans le monde entier il n’y a plus de coulisses. On voit. Tout est dévoilé. Rien n’est caché. Au théâtre, nous n’avons plus besoin de coulisses. En Tunisie, il n’y a plus de sacré. Nous pouvons aborder tous les sujets, y compris la Révolution. Nous critiquons tout. Pour nous, Révolution est un terme romantique.

Ce caractère romantique lui a été arraché. La Révolution n’a plus aucun sens. Elle a été vidée. C’est pour cette raison que nous avons l’impression que les gens ne respectent plus rien. Il y a un sentiment général qui va dans ce sens en Tunisie. Pour nous, la Révolution n’a pas encore commencé ! Je ne peux pas parler d’échec, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie vers la Révolution.