Pont aérien dans les arts

Le plein de spectacles. Du 7 au 30 juillet, Avignon est devenue comme chaque année la plus grande scène du monde. La plus extravagante. Pour les comédiens venus de toute la France, et, pour certains, de l’étranger, le moment était exaltant. En marge du Festival In institutionnel, le Festival Off a largement pris ses aises cette année encore, devenant en juillet l’événement numéro un de la cité des Papes.

Le public a répondu à l’appel, attiré par cette ville qui se transforme en véritable capitale estivale du théâtre. Alors qu’une quarantaine de moments théâtraux étaient proposés par le Festival In, on en comptait 1480 pour le Off, en un peu plus de 120 lieux ouverts de 10 heures à minuit. Une belle folie de consommation culturelle.

Derrière ses remparts, la vieille ville papale s’est muée en ruche foisonnante, ardente, rieuse. Même les conditions de sécurité n’ont pas été pesantes, comme si elles faisaient partie de la mise en scène, alors qu’elles sont montées d’un cran cette année en raison de la crainte terroriste qui ne faiblit pas, selon les autorités.

En plus de vingt jours, l’ambiance est restée bon enfant, sans événement majeur qui aurait pu troubler la quiétude de ce moment de culture qui n’existe nulle part ailleurs, car seul ici le soleil de Provence adoucit le temps qui passe. Le président de l’association Festival et compagnie (AF&C), qui supervise le Festival Off, a rendu hommage aux milliers de comédiens qui arpentent les rues pour prêcher la bonne parole, promouvoir, défendre leurs textes et séduire les spectateurs.

Des centaines de propositions artistiques

M. Beyffeyte (lire notre entretien dans El Watan du 19 juillet), en parlant de ce qui est vu à Avignon, préfère parler de «propositions artistiques», plutôt que de spectacles. En effet, danse, chansons, cirque, mime, marionnettes, poésie, lecture se côtoient dans un doux frémissement de l’art vivant, jouxtant le théâtre plus classique ou d’autres, de facture plus moderne. C’est cette catégorie de théâtre qui enregistre le maximum d’entrées, signe qu’on vient à Avignon surtout pour les frissons de la comédie ou de la tragédie.

Cette diversité de «propositions artistiques» fait cependant que le public s’étoffe. Il est surtout féminin, selon une étude confiée à un étudiant de l’université d’Avignon. Il se renouvelle à hauteur de 15% d’une édition à l’autre, et, surtout, se rajeunit, élément important pour l’équipe du Festival Off, qui entend donner les moyens de la perpétuation de cette grande fête du théâtre. Pour le Festival Off, un indicateur simple montre l’engouement : le nombre de cartes Off vendues. Ce précieux pass’, qui coûte 16 euros, permet à son détenteur de bénéficier automatiquement d’un rabais de 30% sur les spectacles qu’il va voir.

Pour cette 52e édition, on a vendu plus de 63 000 cartes, soit 7% de plus qu’en 2016. Comme chaque spectacle coûte en général de 15 à 20 euros, en trois sorties, la carte est amortie et les autres spectacles reviennent moins cher. L’enquête précise du reste que le festivalier reste au moins trois ou quatre jours pour voir plusieurs spectacles. Evidemment cette assiduité est d’un apport certain sur la vie économique de la ville et des localités des alentours.

En dehors de cette ambiance de culture manifeste, ce sont des êtres de chair et de sang qui viennent avec leur compagnie et le challenge du nouveau président d’AF&C, Pierre Beffeyte, est d’apporter un supplément de professionnalisation au festival. L’idée est que chacun soit rémunéré dignement, au lieu de venir courir après l’aléatoire cachet. Combien ont été mis à mal par l’investissement consenti pour venir à Avignon : déplacement, logement, restauration…

Un fonds d’aide a été mis en place. Cette année, il a permis de soutenir 83 projets de façon plus responsable. Un premier pas pour que les comédiens ne viennent pas à Avignon en repartant avec des dettes pour le reste de l’année. Certains disent que cela tuerait l’extravagance, sauf que si la spontanéité remplit l’esprit, elle ne nourrit pas.