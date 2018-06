Plus de 1000 demandes de participation

Réagissez

Le Festival Raconte-Arts qu’organise depuis 14 ans la Ligue des arts cinématographiques et dramatiques de Tizi Ouzou de Hacène Metref se déroulera du 19 au 26 juillet 2018, à Tiferdoud, un village de haute montagne culminant à 1197 mètres d’altitude, situé dans la commune d’Abi Youcef (Aïn El Hammam).

Plus de 1000 projets artistiques «tous aussi intéressants les uns que les autres» ont été reçus par les organisateurs, qui se désolent de ne pouvoir accueillir plus de participants. «A tous nos amis artistes qui ont souscrit à la participation au 15e Festival Raconte-Arts et qui s’inquiètent de la réponse qui doit leur être donnée, nous disons que nous avons reçu plus de 1000 projets artistiques tous aussi intéressants les uns que les autres. Nous ne pourrons malheureusement pas accueillir tout le monde cette année et en sommes désolés. La sélection est en cours et tient compte des capacités d’accueil (350 personnes) et de la nécessaire complémentarité des projets pour une programmation variée et harmonieuse».

Devant l’afflux des propositions, il a été décidé de prolonger le délai de réponse au 10 juin. Les porteurs de projet retenus se verront répondre par mail. Comme chaque année, des dizaines de participants de différentes wilayas et de pays étrangers sont attendus à cette manifestation populaire pluridisciplinaire qui s’inscrit dans la durée, malgré les problèmes financiers rencontrés.

Le programme des activités comporte du conte, des ateliers, des conférences, des soirées musicales, peinture sur les murs, des projections cinématographiques et des arts de rue. «Un nouveau cru et plein de bonnes surprises», promet Hacène Metref, directeur du festival.

Nuits à la fontaine avec des bougies, la magie

L’organisation et la prise en charge logistique seront assurées directement par les villages hôtes ainsi que la qualité des activités proposées lors des précédentes éditions, qui suscite l’admiration des visiteurs de Raconte-Arts, en témoigne le buzz sur les réseaux sociaux.

Florilège. «Tout ce que le festival nous a offert m’a marqué mais les nuits à la fontaine avec des bougies étaient magiquement magiques.» Lydia H : «Le moment qui me marque chaque année à Raconte-Arts c’est la nuit où tout le monde se mobilise pour illuminer tous les coins du village avec de simples petites bougies, accompagnées de chants et de musiques de différents pays. Ces bougies représentent pour moi l’espoir, une pensée pour les peuples menacés, qui sont en guerre, une solidarité entre des êtres, tous différents. Cette nuit- là on ressent de l’amour, de la fraternité et de l’égalité plus que jamais.

Ces bougies symbolisent également la paix, comme on le criait si fort cette nuit-là, la lumière de la paix, et surtout, elles font ressortir la qualité et la texture de l’âme humaine et c’est tellement beau et émouvant à voir», écrit Djamila.

Pour Chanez : «C’est à l’âge de 7 ans que j’ai découvert Raconte-Arts. Une merveilleuse semaine qui contient les plus beaux jours de l’année, une drogue, celle qui te pousse à participer dans chaque nouvelle édition, à aimer cette aventure de plus en plus, à aimer la culture et à connaître l’art.»

Un autre internaute relève : «Le festival Raconte-Arts est l’émanation d’un souffle citoyen. Devant le vide laissé par l’Etat, des animateurs traditionnels de la cité en totale symbiose avec leur progéniture ont décidé de se réapproprier la citoyenneté.»