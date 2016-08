Réagissez

Scène de la pièce Atyafwarouqya

Atyafwarouqya est la toute nouvelle pièce théâtrale de la troupe Mesrah Echabab de la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Présentée en dernière soirée de compétition dans la catégorie A du Festival national de théâtre amateur, la pièce, à l’exception des autres troupes participantes, a marqué une présence importante des comédiennes sue scène. Atyafwarouqya est l’histoire d’un groupe de comédiens, qui se réunissent chaque fin de journée pour monter et répéter une pièce de théâtre.

Le retard de certains et le désespoir des autres font que les comédiens entrent dans un débat sur l’utilité de leur geste et ils se mettent à se demander si cela en valait vraiment le coup. Leur amour pour cet art fait qu’en dépit de toutes ces mésaventures, ils continuent à exercer sur les planches jusqu’à ce qu’ils finissent par monter une pièce, laquelle met en exergue un couple, dont la femme se croit possédée et décide d’aller, à l’insu de son mari, voir un exorciste.

Ce dernier, étant un charlatan, va faire durer longtemps la guérison dans le but de soutirer le maximum d’argent de la pauvre dame. Le mari finit par apercevoir la détresse de sa femme et la prend dans ses bras en récitant quelques versets coraniques… Et d’un seul coup, la femme se sent libérée de toutes les voix et démons qui étaient en elle. Atyafwarouqya est une pièce qui s’écrit au pluriel, car elle regroupe deux pièces et deux histoires lesquelles, chacune, dans son sens, porte un message pertinent.

Dans la première partie, quand les comédiens étaient en désarroi, une phrase revenait souvent : «El masrah tehrak w hna tehrakna maah» (le théâtre a pris feu et on fut tous ravagés avec lui ndlr). Un message qui, selon Dine Elhanani Mohamed Djahid, le metteur en scène, est un cri d’alerte contre l’état actuel des théâtres algériens «Dans les années 1990, nonobstant le radicalisme qui régnait sur le pays, le théâtre demeurait actif.

Aujourd’hui, bien que le pays ne soit plus menacé par le terrorisme, le théâtre agonise», nous déclare le metteur en scène de la troupe de Sidi Bel Abbès. Quant au second message de la pièce, c’est d’ouvrir aux gens les yeux sur les charlatans qui abusent de l’ingénuité des autres, alors qu’il suffit juste de prendre un peu de recul sur les choses et d’être raisonnable. La pièce Atyakwarouqya participera prochainement au théâtre professionnel avant de s’envoler vers les UEA pour se produire à El Charika, apprend-on de Dine Elhanani Mohamed Djahid.