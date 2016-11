Patrimoine : Des Touareg algériens s’invitent à l’Unesco

Réagissez

Le Sahara algérien, sa culture, ses traditions et sa vaste richesse touristique ont été mercredi durant une journée les hôtes de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) à Paris.

Organisée par l’association «Au fil des temps» et le Jardin des petits et Club des enfants de l’Unesco (JCU), cette journée a été l’occasion d’exposer des objets d’artisanat, des bijoux et des chèches touareg. Une grande kheïma, faite à base de poils de chameau (oubar) et des tenues traditionnelles des Touareg ont orné l’espace dédié à cette manifestation à laquelle ont participé des représentants d’agences de voyages de la région du M’zab et de Tamanrasset, venus pour promouvoir le produit touristique du Sud algérien.

Plusieurs personnalités ont pris part à cet événement, dont des représentants diplomatiques africains et arabes, des personnalités du monde culturel et associatif, l’ancien chef de gouvernement algérien Sid Ahmed Ghozali, l’ancien ministre des Affaires étrangères Mohammed Bedjaoui, et la veuve de l’ancien chef d’Etat algérien Anissa Boumediène. Dans la matinée, une cinquantaine d’enfants du JCU, accompagnés d’animatrices, sont venus découvrir quelques aspects de la vie des gens du Sahara et écouter des contes touareg.

Pour joindre le geste à la parole en matière d’hospitalité de cette région d’Algérie, les organisateurs ont convié les visiteurs à un déjeuner de méchoui, seffa, dattes et du thé préparé et servi à la manière des Touareg au rythme de l’Imzad, un instrument de musique monocorde targui sauvé de la disparition et classé par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Habillé d’une tenue targuie, Bey Benmalek, responsable d’une agence de voyages à Tamanrasset, a expliqué à l’APS que sa présence s’inscrit dans l’objectif de la relance du tourisme saharien en Algérie, notamment après la décision des autorités algériennes d’ouvrir les sites touristiques de Tamanrasset.

«Nous allons essayer de capter l’intérêt des touristes, aussi bien des membres de la communauté algérienne établie en France ou en Europe, que de la clientèle européenne, pour les attirer à un tourisme d’aventures, de cultures, à travers lequel ils découvriront toute la beauté de la culture du Sud algérien et des paysages de l’un des plus beaux déserts du monde», a-t-il expliqué.

Pour sa part, Boughali Toufik, directeur d’une agence de voyages et organisateur du Raid Algérie, a indiqué que la clientèle visée est celle, en premier, du monde associatif, invitant les compagnies aériennes desservant Tamanrasset et Djanet à augmenter le nombre de sièges car, a-t-il dit, «l’Algérie possède un atout qu’il ne faut pas sous-estimer».

Au cours de l’après-midi, les visiteurs de cette journée de marketing touristique ont assisté à la présentation de l’Imzad et écouter des chansons du terroir targui dans une ambiance de fête agrémentée par un atelier de henné pour les enfants et les adultes. Un documentaire a été également projeté sur ce que recèle Tamanrasset comme paysages touristiques.