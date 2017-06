Pas de panne de courant le 22 juin

Réagissez

Third Advertising organiser convie le Blackout à l’hôtel Riadh, le 22 juin, en invitant des artistes tels que Zakfreestyler & Ihan - Dj R One – DJ Douga - Micha Moor (De tomorrowland).

C’est en 2012 que l’aventure artistique a commencé... Quatre passionnés de musique électronique (dont trois étudiants à l’Ecole de commerce et un en droit) élaborent un concept original qui séduit la scène du clubbing. Depuis, plus de trente shows ont été donnés, d’Alger à Béjaïa, jusqu’à Casablanca, en passant par Oran, plus de 30 000 personnes ont fait le déplacement pour assister à ce qu’on peut appeler aujourd’hui le seul festival de musique électronique en Algérie.

Le Blackout Festival fête sa cinquième année, alors pour changer les habitudes, le phénomène reviendra pour une seule et unique date, le 22 juin 2017, avec comme grand invité de cette édition un des plus anciens pensionnaires de Tomorrowland et producteur du grand tube Kwango, Micha Moor, en compagnie des artistes qui ont fait voir le jour au concept Zakfreestyler & Ihan, et l’invité incontesté de ces deux dernières années, à savoir DJ R One et le très talentueux DJ Douga, le DJ / producteur allemand et international, Michael Moor, de son vrai nom, s’apprête à donner sa première date exclusive, face au public le plus dynamique, que la scène électronique en Algérie.

Plusieurs invités, performers et musiciens se joindront au festival, pour l’unique plaisir du public présent pour fêter la cinquième année du Blackout Festival. Donc, une date : jeudi 22 juin 2017, un lieu : hôtel El Riadh, Un événement : Blackout.