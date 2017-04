Participation de 20 universités US

Réagissez

L’ambassade des Etats-Unis organise, le 24 avril de 14h à 19h au Palais de la culture, à Alger, un Salon pour encourager les lycéens et les étudiants universitaires algériens à envisager de faire des études aux Etats-Unis.

Les représentants d’admission de 20 universités publiques et privées américaines rencontreront les étudiants intéressés, fourniront des informations sur leurs programmes d’études et leurs exigences d’inscription et répondront aux questions. En outre, trois ateliers seront organisés pour donner des conseils sur le processus d’inscription aux institutions américaines, la réussite aux tests TOEFL et IELTS, et le financement des études. Les établissements Arkansas Tech University, DePaul University, Georgetown University in Qatar, Kansas State University, Kent State University, New York University a Abu Dhabi, Northern Illinois University, Savanah College of Art and Design (SCAD), Siena College, Shoreline Community College, St. Cloud State University, State University of New York (SUNY) Plattsburgh, Suffolk University, Temple University, University of Colorado Boulder, University of Wisconsin - Stevens Point, University of Wisconsin-Madison, Valencia College et Virginia Tech participeront à cet événement. Le Salon sera ouvert au public. Ainsi, les jeunes et leurs parents sont cordialement invités à y prendre part. Le lien pour s’inscrire à ce Salon: https://dz.usembassy.gov/ et puis imprimer la page de confirmation afin de la présenter au Salon. Pour de plus amples informations sur les études aux Etats-Unis, visitez le site : https://educationusa.state.gov/