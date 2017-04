Palmarès du Fifog : Le film Timgad décroche la mention spéciale

Réagissez

Retour de l’enfant prodigue au «bled»

Le premier long métrage, Timgad, du réalisateur franco-algérien Fabrice Benchaouche, a remporté, dimanche soir,

la Mention spéciale au 12e Festival international du film oriental de Genève.

Selon le jury de la compétition longs métrages, la Mention spéciale a été attribuée au premier long métrage de Frabrice Benchaouche, Timgad, pour la performance du jeu des acteurs, pour l’originalité du scénario et le mélange linguistique algérien-français, faisant l’universalité du film. Timgad est une comédie dramatique, qui revient sur l’histoire de Jamel, un archéologue français d’origine algérienne, qui débarque en Algérie pour effectuer des fouilles romaines à Timgad.

Il est propulsé entraîneur de foot de l’équipe locale. Il entraîne des gamins -qui sont tous nés le même jour- qui n’ont ni maillot ni chaussures, mais dribblent avec talent. D’autres prix ont été attribués aux lauréats. Ainsi, les jurys des compétitions longs métrages de fiction, documentaires, courts métrages de fiction, Critique et Swiss Made, ont révélé le palmarès. Ainsi le Fifog d’or de la compétition officielle des longs métrages a été décerné à Bravo Virtuose, de Lévon Minasian, et à Malaria, de Parviz Shahbazi, pour leurs films respectifs.

Quant au prix Fifog d’argent, il a été décerné au film Wedding Dance, de Cigdem Sezgin. Le jury a voulu, à travers ce prix décerné à Wedding Dance, primer «ce regard original, humain et courageux pour ce film fait par une femme». Le jury de la compétition Critique a décidé de remettre le prix Fifog d’or au film Kabullywood, de Louis Meunier. Un choix qui se justifie par «cet acte de résistance porteur d’espoir, en remettant en vie une salle de cinéma malgré une constante menace terroriste pesant sur Kaboul, capitale de l’Afghanistan».

Une Mention spéciale a été accordée à l’actrice Menna Shalabi dans le film égyptien Nawara, de Hala Khalil, «pour son interprétation touchante et convaincante dans les situations les plus éprouvantes». Dans la catégorie de la compétition documentaire, le prix Fifog d’or est revenu à Stéphane Malterre pour son film Au nom du père, du fils et du djihad et le prix Fiog d’argent à Heizel Ben Youssef, pour son film Weldek Rajel. Le prix TV5 Monde a été décerné à Fabrication d’un monstre, de Paul Moreira.

Le jury de la compétition courts métrages a remis le prix Fifog d’or au film Le Fils de Aytac Uzun et le prix du Fifog d’argent au film Ennemis intérieurs, de Selim Azzazi. Une mention spéciale a été accordée au film Submarine, de Mounia Aki. Le jury de la compétition Swiss Made a attribué le prix Fifog d’or est décerné au film To The Top, de Tizian Büchi.

Placé sous le signe de la culture du dialogue, du vivre-ensemble et de la paix, le 12e Festival international du film oriental de Genève a présenté, du 1er au 9 avril, une centaine de films, tous genres confondus, en provenance d’une trentaine de pays d’Orient et d’Occident. Une moyenne de 16 documentaires, 36 longs métrages et 44 courts métrages ont fait la part belle du festival. Le Fifog s’est déroulé, également, sur 25 lieux de projection avec de nombreux débats et expositions.