Ouverture du Salon des arts plastiques

La 10e édition du Salon national des arts plastiques Abdelhamid Hemch s’est ouverte, lundi après-midi, à la maison de la culture Abdelkader Alloula de Tlemcen, en présence de nombreux artistes et hommes de culture.

Ce dixième Salon, qui s’étalera jusqu’au 19 octobre, enregistre la participation de 65 artistes peintres venus de plusieurs wilayas du pays, dont notamment les artistes des Ecoles des beaux-arts d’Alger, Oran, Tlemcen et Tizi Ouzou (Azazga).

Cette édition qui s’est hissée au niveau national à tel point qu’elle constitue un rendez-vous important dans le paysage culturel national, s’inscrit dans l’intérêt de faire rayonner la jeune création artistique nationale.

Elle permet, en outre, de valoriser l’art plastique et, aux jeunes artistes talentueux et prometteurs, d’exposer leurs oeuvres et d’affirmer leur propre style. Quelque 140 tableaux seront exposés durant ce Salon qui sera enrichi par des conférences thématiques et des ateliers vivants sur les dessins des enfants.

Aussi, il y a lieu de signaler l’apport important en matière de communication pour la promotion de cette édition fournie par le Centre des arts et des expositions de Tlemcen (Carex) à travers l’édition d’un catalogue des participants.

Comme l’année écoulée, le Carex organisera aussi un atelier sur la peinture et des conférences sur l’état de l’art contemporain en Algérie et les perspectives de la mise en place d’un marché de l’art. Par ailleurs, à l’occasion de la commémoration du 17 Octobre 1961, le Carex programme une exposition intitulée «D’une rive à l’autre» sur les différents événements qui ont marqué cette date historique.

La première partie de cette exposition sera consacrée à l’histoire de la Fédération FLN de France jusqu’au 17 octobre 1961. La seconde, présentée par le photographe Patrick Massaïa, retrace la vie des immigrés et leurs familles des deux rives.

La troisième est l’oeuvre de Fathia Bouziane, une peintre marseillaise qui, grâce à la peinture, entretient un lien viscéral avec son pays d’origine. «Cette exposition disposera d’une partie multimédia avec la projection de films documentaires sur le 17 Octobre et une exposition multimédia des oeuvres exposées lors de cette 10e édition du Salon Hemch», a affirmé Amine Boudefla, directeur du Carex.