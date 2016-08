Ouverture d’un bureau extérieur à Alger

Réagissez

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPD, relevant du système des Nations unies, ouvrira bientôt un bureau extérieur à Alger.

L’Algérie a été choisie par la majorité écrasante des pays africains pour abriter ce siège à l’occasion d’un vote tenu à Genève au siège de l’Union africaine, début août. L’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA) qui s’est engagé dans un combat quotidien en Algérie pour faire respecter les droits de la Propriété intellectuelle prend acte et se réjouit de ce choix qui fait honneur à notre pays et valorise son image.

Ce choix vient incontestablement récompenser les efforts déployés par l’Algérie dans ce registre, ces dernières années en vue de bâtir une société et une économie modernes et respectueuses de l’innovation et de la créativité, moteur de tout développement. Ce choix fait écho également aux nombreuses initiatives et actions menées sur le terrain par l’Algérie, à l’effet de garantir les droits des créateurs d’œuvres de l’esprit leur soutien et surtout la lutte contre toutes les formes d’atteinte à leurs droits.

Un acquis très important

Ce choix consacre de toute évidence le rôle, la place et le rayonnement de l’Algérie dans les instances internationales, gouvernementales et non gouvernementales comme I’Unesco, I’OMPI, La Ligue arabe, la Cisac, I’IFRO, le Comité africain des sociétés d’auteurs, etc. Le directeur général de l’ONDA, ami Bencheikh, a tenu, à cette occasion, à remercier et à féliciter les diplomates de la mission permanente à Genève, à leur tête notre ambassadeur, pour leur mobilisation et leur engagement ainsi que les services centraux de notre ministère des Affaires étrangères, qui ont initié le dossier de l’A1gérie. Le bureau extérieur de I’OMPI à Alger est un acquis très important que le pays saura préserver à travers ses actions en faveur des droits de Propriété intellectuelle. Une bonne nouvelle et une bonne action à saluer.