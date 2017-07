Organisation d’un atelier résidence

Réagissez

A l’occasion de la 14e édition du Festival Raconte-Arts, qui se tient cette année au village d’Aït Ouabane sous le thème «Pour que nul n’oublie le chemin», nous avons l’honneur d’organiser avec le soutien du CISP Algérie et le GTPCA, un atelier résidence Artwatch spécial, du 25 au 30 juillet autour des «Droits des artistes et liberté d’expression créative».

Cet atelier est une opportunité, comme à l’accoutumée, pour les participants pour échanger leurs expériences et mieux comprendre ce que l’on entend par droits humains, droits artistiques et liberté d’expression créative, ainsi que leurs liens pour mieux cerner les problèmes auxquels fait face le secteur culturel en Algérie et en Afrique.

La résidence, quant à elle, aboutira à la création d’œuvres artistiques et créatives pluridisciplinaires qui seront exposées/performées lors de la clôture populaire du Raconte-Arts le 30 juillet 2017, comme modèle concret de plaidoyer pour les droits des artistes et la liberté d’expression créative visant les acteurs et public présents au Raconte-Arts.

L’atelier résidence est ouvert gratuitement à toute personne motivée et accréditée au Festival, tandis que la résidence qui suit l’atelier accueillera en plus tout ressortissant des ateliers Artwatch précédents et accrédité aussi au Festival. L’inscription à l’atelier résidence se fera sur place à l’école primaire du village, au plus tard le 25 juillet avant 9h. Pour réserver votre place ou pour plus d’informations, envoyez-nous un email à : artwatchafricadz@gmail.com