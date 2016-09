Oran : Une encyclopédie et un dictionnaire de l’art en voie d’édition

Réagissez

Une encyclopédie et un dictionnaire de l’art sont en voie d’édition à Oran, a-t-on appris de l’auteur, enseignant en arts plastiques, Nasreddine Bentayeb.

Les deux ouvrages consistent en une encyclopédie en langue nationale de six tomes et un dictionnaire de plus de 1000 pages offrant la traduction des termes de l’art dans deux sens (français-arabe-français), a précisé à l’APS ce spécialiste également président de l’Association locale des arts plastiques «Le Libre Pinceau». Les deux publications se proposent de contribuer à l’enrichissement des fonds documentaires relatifs aux arts, tous types confondus, dont la peinture, la sculpture, le théâtre, l’architecture et le cinéma, a-t-il expliqué.

L’auteur a déjà à son actif plusieurs ouvrages sur l’art pictural, dédiés notamment au patrimoine rupestre du pays, aux précurseurs de la peinture algérienne contemporaine dans les courants artistiques dits «naïf», «aouchem» et «figuratif», ainsi qu’à l’impressionnisme et à l’histoire de l’art depuis la Renaissance.

L’association «Le Libre Pinceau», présidée par M. Bentayeb, œuvre, depuis sa création en 2001, à la promotion des jeunes talents à travers des ateliers et un concours annuel sanctionné par un Salon national de la peinture des enfants. Plus de 17 000 élèves des quatre coins du pays ont déjà pris part aux concours animés sous divers thèmes, dont les jeux traditionnels, les symboles culturels islamiques (en marge de la manifestation internationale «Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011»), et «le Prix de la Liberté» (2012, à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire de l’Indépendance).

Lesœuvres des lauréats de la précédente édition du Salon, tenue en décembre dernier sous le thème «Non au terrorisme routier», seront prochainement publiées dans un recueil valorisant les messages de sensibilisation des jeunes talents vis-à-vis de l’importance du code de la route. Pour rappel, l’édition 2007 de ce Salon avait permis aux organisateurs de débusquer vingt dessinateurs algériens talentueux dont les œuvres ont été par la suite exposées à la Biennale internationale de Beyrouth (Liban).