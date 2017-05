Réagissez

La salle de cinéma Murdjadjo, au centre-ville d’Oran (ex-Balzac), était archicomble, vendredi dernier à 17h, à l’occasion du premier one man show de Mnanauk, le célèbre podcaster, controversé pour certains, mais faisant l’unanimité chez le public, qui, même à guichets fermés, réclamait son droit d’accès à la salle.

En effet, le premier spectacle de Mnanauk, revenu au pays après 26 ans d’exil en terre d’Angleterre, a été une véritable réussite, fait rare d’ailleurs pour un podcaster, qui n’a pas l’habitude de la scène, sauf avec une guitare à la main.

C’est justement ainsi qu’il a entamé son show, avec une chanson dédiée à l’Algérie, exprimant son amour et son patriotisme, mais toujours aux limites du burlesque, amenant les spectateurs à rire des incohérences de notre société. Le spectacle, intitulé sobrement Mnanauk en one man show», est une véritable mise à nu de la société algérienne, et celle oranaise en particulier. Et c’est du meilleur des hasards que ladite salle de cinéma se trouve sur la rue Larbi Ben M’hidi, pas loin du quartier St-Pierre, car nombre de jeunes de ce quartier, ainsi que ceux de Cavaignac n’ont pas manqué à l’appel, en venant nombreux soutenir l’artiste et écouter des blagues inspirées de leurs propres contradictions. «Il tourne en dérision nos défauts, nos incohérences avec une sincérité rare, mais aussi avec un point de vue déconcertant. C’est magnifique !», commente Rabie, un jeune cadre habitant le quarter Cavaignac. La trame du spectacle de Mnanauk n’est autre que cet Oran changeant, renouvelé : ce qu’il était au départ de Mnanauk à l’étranger, et ce qu’il est devenu 26 ans après.

Ce décalage dans les comportements, l’humour, les habitudes, mais aussi les aspirations des jeunes et les ratages de la société à travers les époques, tournés en dérision et exprimés en humour, a fait que le public riait toutes les secondes, pas un blanc ni aucun moment d’égarement. Les observateurs les plus sceptiques se demandaient comment Mnanauk allait faire pour offrir un spectacle censuré, une clean version, lui qui est connu pour sa sincérité et son franc-parler, usant de mots crus pour dire les choses telles qu’elles sont.

A noter que la gent féminine a été peu représentée, mais l’artiste a trouvé la subtilité intellectuelle et artistique pour garder sa signature dans chaque blague, sans heurter, choquer ou rebuter, bien au contraire. «Je suis contente d’être venue. Je ne savais pas comment il allait présenter les choses et surtout quel genre de public sera présent. Mais finalement, les spectateurs, les enfants de son quartier et tous ceux qui sont venus ont témoigné leur respect à l’artiste. Ils sont conscients de la dimension artistique de son œuvre», commente une spectatrice à la fin du show. Il faut dire que le travail de Mnanauk apporte une réconciliation de la société avec ses propres contradictions, car il est dans le vrai, le réel, parlant le langage des jeunes et repoussant les limites de la pudeur pour dénuder le rapport à l’autre, à la femme, l’amour, la sexualité, l’altérité en général et cette aliénation qu’il incarne d’ailleurs, et qu’il entrevoit chez la jeunesse algérienne. En somme, le spectacle de Mnanauk est une double thérapie : celle du rire et celle qui nous lance dans une introspection à chacune de ses blagues. On se redécouvre en riant de soi-même et on regarde la société d’un œil nouveau. Réconciliation.