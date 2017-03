Réagissez

L’intérieur de la nouvelle Galerie d’art moderne

L’ouverture tant attendue de ce qu’on a appelé jusqu’à lors le «MaMo» devait avoir lieu hier, vers 15h. Petit hic, cependant, jusqu’à nouvel ordre, il ne s’agit pas du Musée d’art moderne d’Oran, mais de Galerie d’art moderne et contemporain du musée Ahmed Zabana.

Autrement dit, cette belle structure est rattachée au musée Ahmed Zabana et lui sert d’annexe. C’est donc une erreur de l’appeler «MaMo», comme persistent à le faire bon nombre d’Oranais, pour ne pas dire tout le monde. Ceci dit, cette appellation est juste provisoire, nous assure-t-on, en attendant la levée des restrictions budgétaires.

«Il viendra le jour où cette structure jouira enfin de son statut de musée d’art moderne à part entière, et Oran aura alors son MaMo», explique un représentant de la culture à Oran. Hier, nous avons pu visiter l’intérieur de ce bel édifice, où les employés de la direction de la culture s’attelaient à parfaire les dernières finitions. Ceci dit, pour les premières semaines, seuls deux des trois étages de cette galerie seront accessibles au public. A cela, il n’en sera rien, du moins jusqu’à nouvel ordre, de cette fameuse terrasse «végétalisée», avec une cafétéria qui donne une vue panoramique sur le tout-Oran. Mais n’empêche, cette galerie d’art moderne, qui se veut une réplique du MaMa d’Alger, ouvre enfin ses portes, et c’est déjà ça de pris ! Il faut dire que les travaux d’aménagement ont perduré plus de 4 années. Située en plein cœur du centre-ville, à la rue Larbi Ben M’hidi, cette annexe du musée Zabana a été érigée en lieu et place des anciennes Galeries algériennes, construites en 1922.

Organisée autour d’un atrium, cette galerie comporte 3 niveaux et un sous-sol. L’édifice fut affecté au profit du ministère de la Culture en 2007 et a été classé d’office par la direction de la culture d’Oran sur la liste nationale des Biens culturels protégés, en 2013, au même titre que le Palais de la culture ou l’Institut régional de formation musicale d’Oran (IRFMO). De ce fait, il a été confié à l’Agence nationale de gestion des grands projets du ministère de la Culture, suite, nous explique-t-on, «à des fiches techniques élaborées par la direction de la culture», pour sa réhabilitation, en Musée d’art moderne.

Un comité, composé de la directrice du Musée national des beaux-arts d’Alger, de la directrice de la culture de la wilaya d’Oran, du directeur du Musée national Ahmed Zabana, et celui de l’Ecole régionale des beaux-arts, ont travaillé, ces dernières semaines, d’arrache-pied pour l’organisation d’une grande exposition inaugurale, dont le vernissage devait avoir lieu hier après-midi. Cette exposition se veut, à la fois, un hommage aux anciens peintres algériens (Bachir Yelles, M’hamed Issiakhem, Abdelhalim Hemch, Guermaz Abdelkader et Benantar Abdallah), mais en même temps, elle sera entièrement dédiée à l’art contemporain de l’Ouest algérien, «avec la participation d’artistes plasticiens de différentes régions de l’Oranie, dont Zoubir Hellel, Mekki, Hachemi Amer et Khadidja Seddiki, sans omettre la présence d’un natif d’Oran, Denis Martinez». L’inauguration devait se faire hier, en présence des autorités locales, et du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Enfin, notons que le ticket d’accès à cette nouvelle galerie s’élève à 200 DA.