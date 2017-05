Opéra d’Alger : Concert-événement de Mohamed Allaoua

Réagissez

La star de la chanson kabyle, Mohamed Allaoua, signera son come-back à l’occasion d’un grand show artistique à l’Opéra d’Alger le 6 mai 2017.

Le talentueux Mohamed Allaoua achève une tournée en Europe, avec un Zénith plein à craquer et un Opéra tout aussi plein à Montréal, au Canada. Pour la star kabyle, ce sera le premier Opéra en Algérie. Allaoua se produira pour la première fois à l’Opéra d’Alger Boualem Bessayeh, dans un concert très attendu par ses milliers de fans. Pour les organisateurs, ce gala sera une grande soirée, «thamaghra», une vraie fête aux couleurs de la Kabylie. Le répertoire musical de la star sera accompagné de jolies chorégraphies joliment exécutées par un ballet de Tizi Ouzou.

Un orchestre de jeunes talents, rodés par les nombreuses scènes internationales, accompagnera l’ambassadeur de la chanson kabyle... La boîte Nahawand vous promet une soirée haute en couleur, mélodies et poésies kabyles euphoriques et euphoniques. Les fans de la star ne seront pas déçus de faire le détour au grand Opéra d’Alger, qui va se parer de ses plus belles couleurs à cette occasion. Les préparatifs vont bon train et les organisateurs s’attellent à boucler les dernières retouches avant le grand show.