Ooredoo remporte le Prix Affichage Grand Format d’Or

Ooredoo se distingue une nouvelle fois dans le domaine de l’affichage en remportant le prix Affichage grand format d’or à la 10e édition des Lawhat d’or.

La cérémonie de remise des récompenses aux meilleures campagnes d’affichage pour l’année 2016 s’est déroulée récemment à Alger, elle a regroupé les professionnels du domaine de l’affichage, de la publicité, de la communication et des médias. Pour cette 10e édition des Lawhat d’or, Ooredoo a décroché le prix Grand format d’or pour l’affiche relative à la campagne de lancement commercial des services 4G de Ooredoo en octobre 2016, avec comme message principal : «Dima Plus». Cette campagne a été conçue par l’Agence de conseil en communication et relations publiques TBWA\DJAZ. La consécration de Ooredoo dans ce concours majeur confirme la pertinence de sa stratégie de communication, qui met en avant son engagement et son esprit novateur, qui repose sur les principales valeurs de l’entreprise envers ses clients, à savoir la connectivité, le challenging et la qualité de service.

Pour rappel, Ooredoo a déjà été distingué lors de cet événement pour différentes campagnes, en 2014 avec le prix Lawhat d’argent, le prix Multivisuels, le prix Grand format d’or et en 2015 avec le prix Affichage grand format de bronze. Ooredoo accorde une grande importance à son déploiement et sa présence partout en Algérie en s’assurant une visibilité nationale à travers l’affichage urbain qui représente un vecteur de communication et de rapprochement de ses clients.

Le Département des relations publiques et médias Ooredoo