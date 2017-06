Réagissez

L’ancien président américain, Barack Obama, a salué jeudi soir en Jay Z, le premier rappeur à entrer dans le panthéon américain des auteurs-compositeurs, une âme sœur et une inspiration.

Ce club de l’élite des auteurs ou compositeurs de chansons accueillait également jeudi soir Berry Gordy, compositeur avant de devenir producteur et de fonder le groupe Motown, qui a lancé d’innombrables vedettes noires, de Diana Ross à Stevie Wonder, en passant par Marvin Gaye ou les Jackson Five.

Pour Jay Z, Sean Carter de son vrai nom, c’est l’ancien président Obama qui a fait les honneurs -par vidéo interposée- de son entrée au Songwriters Hall of Fame. «J’aime à penser que M. Carter et moi nous comprenons. Personne, parmi ceux qui nous ont rencontrés dans notre jeunesse, n’aurait pu imaginer que nous arriverions où nous en sommes aujourd’hui», a déclaré M. Obama en parlant de celui qui a grandi dans une cité violente de Brooklyn.

Tous deux, a expliqué le Président, ont grandi sans père, savent ce qu’est le manque, et, «disons les choses comme elles sont, nous avons tous les deux une femme plus populaire que nous». Jay Z et son épouse Beyoncé avaient activement participé à la campagne de Barack Obama pour la présidence. M. Obama s’est dit fan du rappeur depuis longtemps. «Je suis à peu près sûr que je suis toujours le seul Président à avoir écouté la musique de Jay Z dans le bureau ovale.

Cela pourrait changer un jour, mais je suis à peu près sûr que c’est toujours le cas pour l’instant», a-t-il conclu, dans une référence voilée à son successeur Donald Trump. Jay Z n’était pas présent à la cérémonie. Beyoncé est enceinte de jumeaux et l’absence du rappeur a laissé penser que la naissance était peut-être proche. Dans un message sur Twitter, le rappeur a remercié les artistes qui l’ont influencé. Et dans un discours prononcé en son nom, son producteur Jon Platt a souligné que cet honneur mettait fin à des années pendant lesquelles les auteurs de rap se faisaient dire qu’ils n’étaient «pas des auteurs de chansons».