Les écrivains Khier Chouar et Gellouli Bensaâd offrent deux exemples dans la manière d’aborder la nouvelle, un genre qui a été mis en avant par de nombreux éditeurs algériens au 21e Salon international du livre d’Alger (Sila).

Dans son nouveau recueil en langue arabe, Moghlak Aw Kharidj Madjal At-Taghtia, Khier Chouar manie d’une main de maître l’art de la nouvelle, abordant des thèmes comme la folie et le rêve ou évoquant des textes de grands auteurs de la littérature universelle. Dans ce recueil de 12 nouvelles - paru chez Mim et dont le titre peut être traduit par Eteint ou en dehors de la zone de couverture - le nouvelliste raconte avec sobriété autant d’histoires, à la fois dramatiques et divertissantes, truffées de symboles et de délires hallucinatoires.

Dialogue d’enfants, d’apparence innocent, mais à haute teneur politique, histoire cruelle de poupées animées, ou récit d’une folie empruntant son langage à la messagerie vocale téléphonique, autant de textes aux atmosphères étranges à découvrir dans ce recueil. Les lecteurs avertis y apprécieront, par ailleurs, la maturité technique et linguistique que met en œuvre l’écrivain pour conférer à ces nouvelles fluidité et simplicité, loin de toute expérimentation inutile ou rebondissements injustifiés.

L’auteur réserve par ailleurs une part importante de son livre à l’évocation d’écrivains comme le Colombien Gabriel Garcia Marquez, l’Argentin Jorge Luis Borges et le Japonais Yasunari Kawabata. Il fait dialoguer dans ces textes les œuvres de ces auteurs qui ont légué à la postérité de grands recueils de nouvelles, tout comme il invoque, dans d’autres, les personnages principaux des Mille et Une Nuits. Journaliste culturel et collaborateur de presse en ligne, Khier Chouar a déjà publié des romans, des recueils de nouvelles et des écrits dans les médias.

L’écrivain et critique Gellouli Bensaâd publie, lui, Sadr El Hikaya, un recueil en langue arabe de nouvelles peuplées de marginaux, explorant l’univers de la campagne algérienne. Dans ce livre édité par Dar El Kalima et dont le titre peu être traduit par Le cœur du récit, l’écrivain plonge dans les bas-fonds d’une ruralité décrite avec force détails et une attention particulière aux spécificités culturelles de l’environnement qu’il met en scène.