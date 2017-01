Nouvelle scène française : Joyce Jonathan en concert a la salle atlas

Réagissez

Joyce Jonathan, la révélation et nouveau visage angelique de la scène française sera en concert à la salle Atlas de Bab El-Oued, à Alger, le jeudi19 janvier à 19h30. Un événement organisé par l’Institut français d’Alger

Décou­verte par le public grâce au label commu­nau­taire My Major Compa­gny, Joyce Jona­than est en passe de deve­nir une chan­teuse incon­tour­nable de la jeune scène française.Née le 3 novembre 1989 à Leval­lois-Perret, la jeune fille s'initie au piano dès l'âge de 5 ans avant de lais­ser la place à la guitare qui devient son instru­ment de prédi­lec­tion pour compo­ser ses mélo­dies.

Influen­cée par la musique folk, la jeune artiste écrit ses propres chan­sons en secret jusqu'au jour où elle ose pous­ser les portes du label de musique My Major Compa­gny. Les inter­nautes découvrent alors une artiste talen­tueuse, et plébis­cite ses premières compo­si­tions. En 2007, ils ne sont pas moins de 486 produc­teurs amateurs à inves­tir finan­ciè­re­ment sur l'artiste pour lui permettre de réali­ser son premier album. Joyce Jona­than décide de s'entou­rer de Louis Berti­gnac, ex-guita­riste du groupe Télé­phone, pour réali­ser les arran­ge­ments.

En 2010, son premier album Sur mes gardes sort. Le public découvre les titresJe ne sais pas et Pasbesoin de toi. Le succès est immé­diat, et ce premier opus est couronné d'un disque de platine. En septembre 2014, elle fait partie des candi­dats de l'émis­sion Dans eavec les stars, diffu­sée sur TF1, aux côtés d'Ophé­lie Winter, Tonya Kinzin­ger ou encore Elisa Tovati. Une place pour moi est le troisième album de la chanteuse française Joyce Jonathan sorti le 5 février 2016. Côté coeur, après une idylle avec Thomas Hollande, fils de François Hollande et Ségo­lène Royal, la jolie chan­teuse déclare en octobre 2014 être de nouveau céli­ba­taire.

Salle Atlas, Bab El-Oued-Alger

Jeudi 19 janvier à 19h30

Concert de Joyce Jonathan

Réservez vite vos places à l'adresse:

chansonfrancaisejoycejonathan2017.alger@if-algerie.com

Merci de bien respecter les délais pour récupérer votre enveloppe svp