Réagissez

Après une mini-tournée en France et au Québec encore marquée par le souvenir de son défunt mari, René Angélil, Céline Dion sort vendredi un nouvel album, Encore un soir.

Il s’agit de son premier album en français en quatre ans. Et du premier depuis le décès, le 14 janvier, de l’époux et manager de la superstar canadienne aux 220 millions d’albums vendus dans le monde depuis ses débuts en 1981.

«Plus impliquée que jamais, Céline a volontairement choisi des thèmes positifs et tournés vers la vie», a résumé Sony Music, sa maison de disques. Combinant ballade au piano, guitare pop-rock et même des rythmes à saveur hip-hop, l’album Encore un soir aborde le deuil, mais aussi les retrouvailles, la famille, ou encore le bonheur d’être en vie. La chanteuse avait dévoilé en mai un premier titre intitulé comme l’album Encore un soir, un hommage poignant à Angélil écrit et composé par son complice de longue date Jean-Jacques Goldman.

Sur ce morceau qui débute par une ballade piano-voix pour s’achever en crescendo rock, Céline Dion se réjouit de sa vie : «La vie m’a tellement gâtée/J’ai plutôt du mal à l’éteindre/Oh mon Dieu j’ai eu ma part/».

Mais elle regrette aussi de ne pouvoir l’allonger comme elle le souhaite avec celui qu’elle aime: «Encore une heure/Un peu de nous, un rien du tout». Plusieurs artistes ont collaboré à ce nouvel opus, notamment Francis Cabrel et Serge Lama, qui ont coécrit une chanson, ainsi que Jacques Veneruso, qui a déjà composé pour elle des tubes comme «Je ne vous oublie pas» et «Parler à mon père». Le slameur, Grand corps malade, qui avait participé à l’album Sans attendre (2012), signe aussi un titre. Et Céline Dion propose également une reprise d’Ordinaire, un succès de Robert Charlebois. Sa collaboration avec la musicienne de R&B Zaho sur deux titres offre un son plus moderne. Le morceau Tu sauras contient notamment des rythmes hip-hop et dance, rappelant une sonorité à la Stromae.



Album en anglais en 2017

Dans le cadre d’un concours lancé par Céline Dion l’année dernière, le titre A la plus haute branche, du comédien québécois Daniel Picard, a été choisi par le public parmi plus de 4 000 chansons pour figurer sur ce nouvel opus. Cette dernière chanson de l’album raconte la vie après la mort : «J’apprivoiserai ton absence, mais je ne dirai plus ton nom», chante la star québécoise. Lors d’un entretien avec la chaîne américaine Entertainment Tonight, le mois dernier, Céline Dion a annoncé qu’elle prévoyait de sortir un album en anglais l’an prochain. «J’ai déjà commencé à travailler sur ce disque, Pink m’a écrit une chanson», avait-elle déclaré, révélant que ce morceau, intitulé Recovering, rendait hommage à René Angélil. Après neuf concerts à guichets fermés à Paris fin juin et début juillet, Céline Dion a donné plus de quinze représentations à Montréal et au Québec en août. Sa tournée doit prendre fin à Trois-Rivières (au nord-est de Montréal) le 31 août.