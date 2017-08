Nouveau documentaire de Abdelbaki Sellai

Réagissez

Le réalisateur mili, Abdelbaki Sellai, vient de lancer le tournage d’un nouveau film documentaire à Boumerdès, un film qui fera la lumière sur le Gouvernement du Rocher noir.

Une appellation appliquée au comité provisoire chargé de superviser le référendum d’autodétermination décidé conjointement par le GPRA et l’autorité coloniale et dont la présidence fut dévolue à Abderrahmane Farès, avons nous appris du réalisateur. Chargé d’une mission précise et ponctuelle, ledit comité avait «dépassé la date butoir du 5 juillet 1962 qui lui avait été fixée et était resté actif jusqu’au 26 septembre. Selon Sellai, le film ambitionne, non seulement de retracer la genèse dudit comité provisoire créé à Boumerdès au lendemain du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, mais de décortiquer aussi les facteurs objectifs qui ont retardé sa dissolution à la date prévue du 5 juillet».

«Le comité provisoire dirigé par Abderrahmane Farès devait être dissous le 5 juillet, date de la proclamation officielle de l’indépendance. Or, ce ne fut pas le cas, des difficultés politiques et des défis et problèmes posés par l’Organisation de l’armée secrète (OAS), notamment, avaient fait que la mission de cette entité, formée de 09 Algériens et 03 Français, a été prolongée jusqu’à la fin du mois de septembre». Sellai affirme que l’ensemble des problèmes politiques et couacs sécuritaires ayant concouru à cette situation imprévue au départ seront abordés avec professionnalisme et sérénité et surtout avec un esprit d’ouverture qui ne souffrira d’aucun embarras à nommer les choses par leur nom et à dire la vérité telle quelle était. D’une durée de 52 minutes, le documentaire attendu pour le 1er novembre prochain, fera intervenir, selon Sellai, des artisans et des témoins de cette période sensible de l’histoire nationale. Notre interlocuteur précise, par ailleurs, que son équipe travaille en parallèle sur d’autres sujets en rapport avec l’histoire moderne de l’Algérie.

«Nous avons trois projets de films documentaires en gestation, dont l’un sera consacré à la résistance de l’Emir Abdelkader et un autre à ces pieds-noirs qui tentent de récupérer leurs soi-disant biens abandonnés en Algérie après leur départ à l’indépendance». Rappelons que Sellai, ancien journaliste d’El Jazeera Documentaire, compte dans son palmarès de réalisateur et de producteur une série de films consacrés à des personnalités nationales à l’image de Lakhdar Bentobal, Abdelhafid Boussouf et Abdelhamid Ben Badis, entre autres. Bon vent.