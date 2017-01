«Nous n’avons réalisé qu’une vingtaine de films historiques depuis l’indépendance, c’est peu !»

Réagissez

Ahmed Rachedi

Ahmed Rachdi, né à Tébessa en 1938, est un cinéaste algérien qui a fait de la Guerre de Libération nationale son leitmotiv.

Depuis 1963 à nos jours, on lui doit quatorze films, dont le plus célèbre, dans la mémoire des cinéphiles algériens, reste sans conteste L’Opium et le bâton. Mais encore il est connu pour avoir reçu, en 1970, l’oscar du meilleur film étranger, une production algérienne du film Z, de Costa Gavras, des mains de l’actrice italienne Claudia Cardinale et le comédien américain Clint Estwood.

Comment se porte la production cinématographique en Algérie ?

Il n’y a pas de mécanisme ! Beaucoup de maillons manquent à la chaîne ! Certes, nous produisons pour les festivals, mais pas pour le public algérien. Nous n’avons réalisé, depuis l’indépendance à nos jours, qu’une vingtaine de films historiques et autant de documentaires. C’est peu, très peu.

Ce que je peux vous dire à ce sujet, c’est que les moyens financiers manquent cruellement. La production privée doit s’imposer, en trouvant d’autres sources de financement. La matière existe, il faut encourager les gens. Si l’Etat alloue, chaque année, ne serait-ce que 5% du budget accordé au football, la production nationale cinématographique ne s’en portera que mieux ! bien évidemment, avec le manque de salles de cinéma à travers le territoire national, les choses se compliquent davantage pour toucher le public.

La matière existe, mais la qualité des films algériens reste en deçà de l’attente des cinéphiles algériens. Qu’en pensez-vous ?

Oui ! Le public est en droit d’attendre de bons films ! Malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à une production culturelle satisfaisante. Nous ne sommes pas arrivés à transmettre l’histoire de notre pays à travers le film par manque toujours de financement. Beaucoup reste à faire dans ce domaine.