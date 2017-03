Réagissez

Pouvez-vous nous présenter brièvement votre association, ses activités et ses objectifs ?

Nous sommes une association communale agréée en avril 2016, dont les membres sont des passionnés d’Isabelle Eberhardt. On s’est dit que l’association est le meilleur moyen de faire connaître cette femme exceptionnelle et son œuvre. Forts de plusieurs membres connaisseurs d’Isabelle Eberhardt, nous comptons le faire à travers des séminaires, des conférences, des projections, l’édition, la réédition… d’abord à Béjaïa, puis, pourquoi pas, dans d’autres wilayas. Dans nos activités antérieures, nous avons organisé, entre autres, des expositions, participé à des colloques et animé des projections, notamment pour les élèves. Nous avons aussi réédité deux livres d’Isabelle Eberhardt.

D’où vous vient cette passion pour Isabelle Eberhardt ?

Personnellement, c’est mon frère qui me l’a fait découvrir. Puis, après des recherches, j’ai saisi toute la grandeur du personnage. L’étape suivante était la création d’une page Facebook, qui a permis de nouer un petit réseau de passionnés, dont des gens de Aïn Sefra. Tous nous brûlons de passion pour ce personnage unique au monde. Unique car, figurez-vous, elle était issue de la noblesse et elle a quitté tout son luxe pour côtoyer des bédouins modestes, elle s’est convertie à l’islam et a épousé un Algérien. De plus, malgré le contexte hostile de l’époque, elle a dénoncé dans ses écrits les exactions à l’encontre des Algériens et a appris l’arabe et le kabyle. Tout cela fait d’elle, à mes yeux, une femme exceptionnelle.

Etes-vous épaulés par les pouvoirs publics dans votre démarche ?

Pour le moment, malgré plusieurs demandes, nous n’avons reçu aucune subvention, sinon une promesse verbale. Nous fonctionnons grâce à nos propres cotisations et à des dons. Il en est de même pour le local, nous sommes hébergés dans les locaux d’une autre association. Nous arrivons à faire des choses, mais sans argent, le nerf de la guerre, c’est difficile. D’ailleurs, je profite de cette tribune pour solliciter l’aide des sponsors.