Nous avons besoin d’une ligue arabe pour la distribution de films

Réagissez

La star égyptienne du grand écran Khaled Abol Naga appelle à la création d’une ligue arabe pour la coproduction et la distribution des films.

«Depuis quelques mois, j’étais à Gabès, au sud de la Tunisie.

Là, je suis à Hassi Messaoud, au Sud algérien. Mon but est d’encourager les petits festivals. Les stars arabes doivent être présentes dans ce genre de manifestations artistiques et dans toutes les villes. Nos villes souffrent de manque d’activités culturelles. Hassi Messaoud n’est pas uniquement une ville du pétrole. La culture a la même importance que l’industrie ou l’agriculture», a déclaré l’acteur égyptien Khaled Abol Naga, l’un des grands invités des Premières Rencontres cinématographiques de Hassi Messaoud, clôturées mercredi soir à la salle de la base du 5 juillet de GTP. «La meilleure arme pour contrer l’extrémisme est la culture.

Les artistes sont en tête de peloton de ceux qui lutte contre l’arbitraire et le terrorisme», a-t-il dit lors d’une rencontre avec la presse. Selon lui, l’Oscar est un paramètre important. « Mais, la Palme d’or à Cannes a plus d’importance vu le caractère international du festival. Les festivals de Toronto, Berlin et Venise sont également importants», a-t-il affirmé. Khaled Abol Naga est l’acteur arabe qui a le plus joué dans les films proposés aux Oscars du meilleur film en langue étrangère. Dernier en date, Ouyoun el haramia, de la Palestinienne Najwa Nadjar en 2015 (coproduit par l’Algérie et filmé en territoires palestiniens). «Les films proposés aux Oscars doivent être visibles par les électeurs.

Les producteurs ou les Etats qui proposent les films sont tenus d’organiser des projections aux Etats-Unis pour attirer l’attention de ces électeurs. Souvent, on propose des films sans faire l’effort de les promouvoir. Ne réussissent donc que ceux qui ont compris ce système. Dans nos pays, beaucoup de films de qualité n’ont pas été proposés aux Oscars. C’est dommage», a-t-il noté.

Il a plaidé pour l’intensification de la coproduction cinématographique entre pays arabes. «Nous n’avons pas l’occasion de voir un film algérien au Caire parce que les distributeurs disent qu’il est difficile de comprendre le parler algérien. Nous avons donc besoin d’une Ligue arabe pour la coproduction et la distribution de films. Une ligue qui sera financée par tous les pays arabes. Mais il faut de la volonté politique. Les distributeurs égyptiens se sont réservés sur Ouyoun el haramia, malgré que le film usait de dialogues en arabe palestinien simplifié.

Le film n’a été projeté que dans quelques salles seulement. Donc, nous avons un problème avec la distribution de nos films dans nos pays», a déclaré Khaled Abol Naga. Il a souhaité qu’un quota soit imposé à toutes les télés arabes pour diffuser les films produits au Maghreb et au Moyen-Orient. Il a refusé de commenter le retrait imprévu du film d’animation «Le vendeur inconnu de pommes de terre, du dernier Festival de Dubaï (début décembre 2016), alors qu’il a été retenu pour la compétition.

«Nous nous sommes mis d’accord pour donner une autre chance au film dans un autre festival. Et je ne veux pas porter préjudice au Festival de Dubaï ni au jeune réalisateur», a-t-il déclaré. «Le vendeur inconnu de pommes de terre», de Ahmed Roshdy, raconte l’histoire vraie de l’enfant Omar Salah, un vendeur de pommes de terre, tué par une balle perdue lors des manifestations de Maidan Al Tahrir au Caire en 2013. Khaled Abol Naga a confié qu’il fait l’objet parfois de campagnes médiatiques hostiles en raison de ses positions politiques. «A chaque fois, je charge un avocat de déposer plainte. L’argent des amendes servira à produire des films», a-t-il affirmé.

Hassi Messaoud.