Nour El Imene Blikaz. Etudiante en architecture d’intérieur à Beyrouth au Liban.

Reportage «Rapport femmes/espace public». Elle a 27 ans, diplômée dernièrement en architecture d’intérieur et résidante actuellement au Liban. «En tant que photographe, la lumière du jour a toujours été pour moi une source d’inspiration, voire un outil de travail, et c’est avec difficulté que je pratique ma passion à l’extérieur dans la ville.

Souvent, je suis exposée à des agressions verbales et j’ai échappé plusieurs fois à des agressions physiques, car la rue n’est pas destinée à une passion pratiquée par une «femme». La situation aujourd’hui se fait alarmante, et il est important pour moi d’agir instantanément pour l’épanouissement des femmes dans la société algérienne et arabe. J’ai grandi et évoluée ainsi que la plupart des femmes de ma ville dans un milieu ultra conservateur, et sur le plan culturel et sur le plan religieux.

De mon point de vue, cela est le premier élément déclencheur de ma révolte, car dans ce milieu j’ai continuellement observé une multitude d’injustice et de mépris à l’égard de la gente féminine. Loin de commander la «religion» et «la culture» en soi, par ce propos je condamne un héritage confus, et ignorant, d’amalgames, dont la femme est paradoxalement «l’objet sacré/bannis».

L’espace public ne nous est pas accessible, la rue, la place, le jardin, le café sont avant tout destinés aux hommes. Cette ségrégation est juste inacceptable pour ce XXIe siècle. De ce fait, je souhaite proposer des projets de réinsertion qui traitent de ce sujet «l’espace public». Cette cause doit être la revendication de nous toutes et tous, car le partage de l’espace public extérieur en toute sécurité est la marque d’une société civilisé.