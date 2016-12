Notre objectif est de rapprocher les films amazighs du grand public

Réagissez

Le commissaire de la 15e édition du Festival national du film amazigh de Tizi Ouzou, Farid Mahiout, estime que «cette manifestation est un instrument moderne pour la valorisation de l’identité et de la culture amazighe et algérienne.

Notre objectif consiste aussi à rapprocher les œuvres cinématographiques amazighes du grand public, tout en gardant l’esprit de compétition pour stimuler la création et la multiplication de rencontres afin de favoriser les échanges entre les acteurs et les cinéphiles de la région», a-t-il précisé avant d’ajouter que «le cinéma permet à notre mémoire de rendre toujours présents les acteurs de la vie historique et artistique, de les honorer pour le travail accompli.

A chaque édition, le festival met à l’honneur une personnalité du monde des arts. Cette année, nous avons l’honneur et l’immense privilège d’être parrainés par l’icône de la chanson kabyle et comédienne (théâtre télévisé et radiophonique, cinéma) Anissa, de son vrai nom Ourida Mezaguer. C’est l’occasion pour nous de lui exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance pour ce qu’elle apporte à la promotion de la culture amazighe». Le même responsable est également directeur du théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou.

«Cette joute culturelle entre les cinéastes d’expression amazighe dans les différentes catégories de films de fiction (long et court métrages), de documentaires et de films d’animation sera évaluée par un jury composé de grandes personnalités culturelles et de professionnels du cinéma», souligne-t-il, tout en citant le concours du «meilleur scénario» du court métrage en langue amazighe ainsi que des ateliers de formation, des conférences et expositions liées au domaine du cinéma qui seront au menu de cette édition 2016 du FNFA.

«Le Festival du film amazigh sortira également des frontières de la ville des Genêts pour se redéployer sur certaines localités de la région, afin de permettre aux populations excentrées de vivre pleinement cette manifestation culturelle qui vient couronner le riche programme d’activités porté, durant toute une année, par le secteur de la culture, les différents acteurs institutionnels, les associations et les artistes de la wilaya de Tizi Ouzou», a expliqué Farid Mahiout.