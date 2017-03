Réagissez

Parlez-nous des préparatifs de cette deuxième édition ?

Après l’édition expérimentale réussie de l’année passée, celle de cette année se distingue notamment par sa dimension nationale, et ce, avec la participation d’une trentaine de candidates des différentes wilayas. 15 filles ont été sélectionnées pour ce concours, qui sera encadré par une équipe professionnelle spécialisée dans le domaine de l’organisation de ce genre d’événements.

Nous avons également des partenaires potentiels qui ont décidé de sponsoriser l’événement, tel que recommandé par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le premier objectif reste son officialisation à l’effet de lui donner une envergure et un cachet nationaux et pourquoi pas internationaux. La vulgarisation de l’événement s’inscrit également dans la stratégie des pouvoirs publics visant le développement et la promotion du tourisme. Une chose est certaine, la création d’un nouveau créneau vise à augmenter la rentabilité des structures de l’établissement.

Vous avez annoncé que des candidates du sud du pays participeront à ce concours ?

Effectivement, et contrairement à l’année passée, le concours de Miss Tikjda 2017 se distingue par la participation de plusieurs candidates des wilayas du Sud, dont Ghardaïa et Ouargla. C’est un signe fort pour espérer dans un avenir proche l’officialisation de ce concours.



Un mot pour conclure ?

A l’occasion du 8 mars, je présente mes meilleurs vœux à la femme algérienne, et tous mes remerciements à toutes les personnes qui œuvrent pour la réussite de cet événement, sans oublier votre quotidien qui m’a offert cet espace d’expression.