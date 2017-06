Réagissez

Nordine Aït Slimane est un poète, dramaturge, chroniqueur culturel et producteur d’émissions radiophoniques.

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l’artiste, le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou a honoré, le week-end dernier, le poète et dramaturge Nordine Aït Slimane. Au programme de cet hommage figuraient une exposition autour de son parcours artistique, une projection vidéo Iheddaden n wawal de la série Yella deg wawal qu’il présente sur TV4, suivie de témoignages de Arkoub Abdellah (enseignant de tamazight) et Arezki Azouz (directeur de la radio locale).

La soirée s’est poursuivie par un récital poétique de Noredine Aït Slimane et une présentation de la pièce Ahitus produite par le théâtre régional Kateb Yacine. «La direction de la culture et le théâtre Kateb Yacine ont voulu dédier la journée de l’artiste à un enfant digne des montagnes du Djurdjura, qui a honoré avec sa sagesse, son génie, son parcours artistique, sa façon de faire, la culture kabyle et la culture algérienne en général. Toujours présent quand le devoir l’appelle et inlassablement disponible quand il est sollicité.

Il est là parmi nous ce soir, vous l'avez deviné il s'agit de Nordine Aït Slimane, poète, dramaturge, chroniqueur culturel et producteur d'émissions radiophoniques qui nous a bercé avec sa voix et son talent majestueux», a déclaré la directrice de la culture, Nabila Goumeziène, dans son allocution d'ouverture. Les amis et collègues de cet artiste pluridisciplinaire présents à la rencontre ont témoigné de leur côté de ses qualités humaines et professionnelles.

Il est né le 22 mai 1963 à Mostaganem. Ses parents rejoignent leur village natal, Igharbiene, dans la commune de Timizar Nath Jenad, où il effectue ses études primaires de 1969 à 1975. Ses études le mèneront au collège technique de Djemaâ Saharidj puis au lycée Chihani Bachir d’Azazga en 1979. En 1983, il entame des études de chimie à l’université de Bab Ezzouar (USTHB) qu’il délaisse une année après pour rejoindre l’ITA de Mostaganem pour la préparation d’un diplôme d’ingéniorat en agronomie qu’il abandonne aussi.

Après ce parcours scolaire atypique, il opte pour la préparation d’un diplôme de professeur de langue anglaise à l’ITE de Tizi Ouzou, profession qu’il exerce de 1987 à ce jour. Les événements du Printemps 80 et l’éveil identitaire collectif, l’engagent dans le combat pour la cause culturelle et identitaire. En 1989, il est membre fondateur de l’association culturelle Youcef Ou Kaci, dont il occupera les postes de vice-président, secrétaire général et président.

Il devient membre de la troupe théâtrale Tachemlit de l’association, qui a monté plusieurs spectacles. Il participe aux premiers festivals de poésie Si Mouh Ou Mhand en 1989 et Youcef Oukaci en 1990 où il fut primé. Dès lors, il prit part à la plupart des festivals de poésie d’expression amazighe, soit comme participant, organisateur ou membre de jury. En 2010, il anime un atelier de poésie à la radio Chaîne 2, Taxelwit Imedyazen, puis Akken Qaren Medden, une émission de poésie.

En 2011, il fait son entrée à la radio de Tizi Ouzou, où il anime une chronique culturelle, Awal d Aciri, et des émissions de poésie dont Tazwayt n Tmedyazt Imzizlen Imedyazen, et récemment A wi ddan d wi t-yifen. Poète, il a été lauréat au festival Si Mouh Ou Mhand en 1989. Il a reçu également le prix au festival Youcef Oukaci en 1990.

Dans le 4e art, il s’est distingué par de nombreuses œuvres, telles que Aqcic duettar (écriture collective avec Tachemlit), Domino (avec Hamid Aït Slimane), Lakul, Azebbal (monologue), Massinissa et Sophonisbe, etc. Il a reçu plusieurs distinctions, comme le Prix du meilleur texte aux journées théâtrales de l’association Tigjdit, le prix du meilleur texte au Festival national du théâtre amazigh.