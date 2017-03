Nora Sari chez Média Plus : Le public en force

Réagissez

Reprise réussie des rendez-vous Média-Plus. Hier, la librairie, sise rue Abane Ramdane, n’a pas désemplie l’espace d’une vente dédicace animée par Nora Sari.

Après deux années d’absence, les séances de ventes-dédicaces reviennent. Ces séances représentent littéralement les seuls activités littéraires, en plus des rendez-vous de l’institut Français. La rupture de deux années a réduit davantage le bilan des activités littéraires publiques à Constantine. Une rupture due au changement d’adresse et les difficultés qu’a connues le libraire face au directeur de la culture et le wali précédents,qui ont tout fait pour sortit la librairie des anciens locaux, sans considérer les conséquences. Hier, Media-plus a gagné le pari de la reprise en ouvrant ses portes au public.

Des dizaines de fidèles, essentiellement des femmes, étaient venues à la rencontre de l’auteure Nora Sari, et se faire dédicacer son dernier roman, publié chez Casbah, «Constantine, l’exil et la guerre». Une ambiance très agréable a dominé les lieux autour de Nora Sari et son public, et certains n’ont pas caché leur joie de vivre le retour de ce rendez-vous littéraire. Yacine Hannachi, patron de Media-Plus était lui aussi très satisfait. «Je suis très content de voir le public répondre, malgré nos deux années d’absence. C’est vrai que cette rupture nous a un peu démoralisés, mais voilà, on redémarre et on va continuer à organiser ces rendez-vous.», a-t-il déclaré à El Watan, avant d’ajouter : «Je remercie les Constantinois pour n’avoir pas rompu le fil avec la librairie. Pour nous, ce public est le seul officiel». Hannachi n’a pas manqué d’annoncer son programme qui contient de belles surprises pour les amateurs du livre à Constantine. Selon, la librairie accueillera prochainement Kamel Daoud, Amine Zaoui et Wacini Laaredj, ainsi que de jeunes auteurs qui ont brillé cette année.