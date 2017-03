Nilda Fernandez ce soir à la salle Maghreb

Réagissez

Ce soir, à 18h, le chanteur Nilda Fernandez donnera un concert à la salle Maghreb, au centre-ville d’Oran.

Cet auteur-compositeur-interprète, né à Barcelone, est invité à se produire pour la première fois à Oran par l’Institut français. Réputé pour sa voix «androgyne», il se distingue aussi en interprétant des chansons tour à tour en français et en espagnol, mais encore en puisant dans le répertoire des grands poètes. C’est aussi un «touche-à-tout» dans le domaine artistique, vu que depuis sa plus tendre enfance il n’a eu de cesse de s’essayer dans l’écriture (théâtrale ou littéraire) ou la composition de musique.

Ce n’est que quelques années plus tard qu’il découvrit sa passion n°1 : gratter une guitare. Né à Barcelone, mais avec des origines andalouses, Nilda Fernandez a cependant grandi en France, à Lyon. Depuis qu’il était tout petit, il avait su qu’il était hors de question pour lui d’embrasser dans sa vie une carrière qui ne soit pas liée à l’art. «Il entame ainsi ce grand projet en travaillant le flamenco en Espagne, puis il fait également un pas dans la littérature, en enseignant l’espagnol pendant une certaine période. Inspiré, Nilda Fernandez décide ensuite de fusionner les mots et la musique, et après avoir composé ses premiers titres, il commence à arpenter les petites scènes de Toulouse et de Lyon vers la fin des années 1970», nous apprend-on dans un communiqué.

Son premier album, disponible dans les bacs en 1981, est intitulé Le bonheur comptant. Le succès n’a toutefois pas été au rendez-vous, et il a fallu attendre dix années pour qu’en 1991 il soit «propulsé au sommet du succès», avec son deuxième album, au titre éponyme. Deux chansons retiendront l’attention dans ce nouvel opus : Madrid Madrid et Nos fiançailles, qui deviendront des incontournables sur les ondes des radios espagnoles. Ce soir, le public oranais est convié à découvrir cet artiste et cela dans la très belle salle Le Maghreb à partir de 18h. L’entrée est gratuite.