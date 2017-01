Nihayet Aârdh, un spectacle excellent

Réagissez

Scène de la pièce Nihayat Aârdh (Fin du spectacle)

Le Festival du théâtre universitaire commence fort, tant et si bien que le théâtre de Mostaganem ne souffre pas du symptôme de la salle vide. La brillante représentation de l’université de Sidi Bel Abbès en est la principale raison.

Nihayat Aârdh (Fin du spectacle), qui est une pièce écrite et réalisée par Bouadjaj Ghalem Ilyas, d’une durée de 57 minutes, raconte l’histoire d’un régisseur ayant voué sa vie au service des coulisses du théâtre.

Caressant le rêve de décrocher un rôle sur scène, son vœu ne fut hélas jamais exaucé. Jusqu’au jour où il décide de prendre son destin en main, en éliminant les répétitions, étant devenu une célébrité du quatrième art. Au final du spectacle, un duel tragique s’engage entre le régisseur, jaloux, et le comédien, prodigue, au point de s’entre-tuer et de périr tous les deux. «Nous voulons mettre la lumière sur un problème très fréquent dans nos théâtres, où souvent les intermittents des spectacles sont victimes de leur poste, qui les prive de la scène. Cela a fait qu’aujourd’hui certains sont à la place des autres», dit le metteur en scène.

En regardant le spectacle, on reconnaît illico le style du théâtre de Sidi Bel Abbès, une marque de rénovation et de distinction des autres troupes. Tout comme dans la pièce Atyaf oua rouqya, lauréate du Grand prix lors du dernier FNTA, Nihayat Aârdh nous offre une représentation accompagnée d’une musique, avec Elgambri, jouée par un comédien durant tout le spectacle. Si dans l’idée générale des similitudes sont palpables entre les deux pièces, le sujet et la réalisation en sont complètement différents, dissemblables. Pour cette participation, l’université de Sidi Bel Abbes a fait appel à trois comédiens, Benabbassi Abdelghani, Chahra Djelloul et Bouadjaj Ghalem Ilyas, dont le contact avec la scène s’est fait dès le jeune âge en jouant dans maints festivals. Une option très positive, qui pourrait, si toutefois les moyens sont mis à disposition de ces jeunes, réunir le comédien compétent et l’étudiant intellectuel dans une même personne, et ce, au profit du quatrième art algérien.