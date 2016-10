Neuf traits et attraits

Réagissez

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, accompagné de la commissaire du Festival international de la bande dessinée d’Alger, Dalila Nadjem, a officiellement inaugurée le 9e Fibda.

Une édition qui s’étalera du 4 au 8 octobre dont l’Italie sera l’invitée d’honneur. Ce pays hôte exhibera la fabuleuse histoire de la bande dessinée italienne à travers l’exposition «Fumetti, pour tout le monde». Des auteurs italiens viendront présenter leurs derniers albums et animer des conférences.

Pour rappel, en mai dernier, un atelier s’est déroulé au Centre culturel italien à Alger. Deux artistes algériens : Racim Bey de Constantine, Bouchra Amaria d’Oran et l’artiste italien Stefano Orsetti ont dessiné les premiers traits d’un album collectif à trois mains. Durant le festival, ces trois auteurs dévoileront l’œuvre en question. Si le ministre de la Culture a soutenu que l’Italie est un pays qui foisonne de créations, il a également indiqué que l’Algérie est détentrice d’un performant festival international de la bande dessinée.

«C’est un festival qui est bien mis en place et qui a beaucoup d’importance. Il y a lieu de l’encourager. Plusieurs jeunes auteurs et bédéistes ont été découverts grâce au Fibda», dit-il. Cette ouverture officielle a été marquée par la projection d’un film documentaire retraçant la genèse du festival. De même que cinq jeunes dessinateurs algériens ont été honorés pour leur talent qui a été révélé lors du Fibda. Ainsi le grand prix de la reconnaissance du Fibda-2016 a été attribué au journaliste et éditeur Salim Brahimi. Le prix d’honneur est revenu à Youcef Koudil, alias l’Andalou.

Quant au prix du patrimoine, il a été remis à Ryad Aït Hamou, Sid Ali Oudjani et à Fella Matougui. Il est à noter que cette édition 2016, désormais payante — placée sous le slogan «La 9e bulle pour le 9e art» — est dédiée au regretté caricaturiste Rachid Aït Kaci. Par ailleurs, neuf maisons d’édition, spécialisées dans la bande dessinée et le manga, présenteront leurs derniers catalogues. Cette édition comptera plusieurs autres imposantes expositions notamment sur le Mexique, sur les nouvelles couleurs africaines ou sur Constantine 1836 de Acim Bey Benyahia ou encore sur le triangle Cuba-Bruxelles-Alger. Il met en exergue le travail réalisé entre les bédéistes des trois pays depuis la création du Fibda.

Les conférences ne seront pas en reste puisque six rendez-vous thématiques seront programmés, notamment sur le phénomène international du cosplay, le film d’animation en Algérie, le marché international des droits et licences et la bande dessinée, la découverte de la bande dessinée mexicaine et sur le roman graphique en tamazigh.

Très appréciée par le jeune public, le concours de cosplay, déguisement en personnages de manga, sera reconduit cette année par les éditions Z-Link avec le soutien de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins.