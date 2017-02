Naples : Les Jardins du paradis algérien en exposition

Réagissez

La belle Napoli accueille le doyen et symbole historique de la peinture algérienne en Italie, Abdelkader Houamel, talent immense formé à l’Académie des beaux-arts de Rome et qui fut un proche ami de grands peintres italiens comme Renato Guttuso et Carlo Levi.

Le public napolitain découvre ainsi une précieuse anthologie de Houamel, au prestigieux Palazzo Delle Arti.

Le maire de Naples, l’ancien magistrat Luigi De Magistris, présent au vernissage qui a eu lieu samedi soir, s’est longtemps attardé à admirer les œuvres de Houamel. «Je suis heureux d’assister à cette exposition extraordinaire.

On a besoin que notre Méditerranée unisse, qu’elle soit une mer de paix. Nous avons, ici, une culture qui accueille et qui fait des religions et des cultures des autres, une richesse. A Naples, nous n’érigerons jamais de fils de barbelés, et nous resterons proches du peuple algérien», a assuré le premier citoyen de la capitale de la Campanie.

Et c’est visiblement ému qu’il a reçu des mains de l’artiste Houamel une des toiles de la collection Jardins du paradis, en signe d’amitié. «L’Algérie reste injustement méconnue en Italie, il faut qu’elle retrouve la place qu’elle mérite, par sa riche culture, dans le cœur de nos chers amis de la péninsule !» nous affirme, déterminé, l’ambassadeur d’Algérie à Rome, Abdelhamid Senouci Bereksi.

Cette importante initiative culturelle, qui représente dignement l’Algérie dans la ville symbole de la Méditerranée en Italie, a drainé des personnalités locales et un large public d’amateurs des arts italiens. En entrant dans le Palazzo Delle Arti de Naples, à la galerie se trouvant au-dessus de celle où se tient une exposition photographique de l’artiste allemand Helmut Newton, une tempête de sable mêlée à une brise maritime vous souffle sur le visage.

L’effet produit par la rencontre de votre regard avec les toiles de l’octogénaire Abdelkader Houamel est intense. Un trait de pinceau éclatant de couleurs fortes et de formes travaillées au millimètre près font paraître des visages de femmes algériennes, des papillons, des fleurs, des chameaux…Toute l’Algérie est là, dans la création de Houamel, qui vit en Italie depuis 1961. De lui, le grand artiste italien Renato Guttuso dira : «Quand j’ai vu les premières œuvres de Abdelkader Houamel, l’Algérie souffrait et se battait sous le talon colonial.

Ses premières œuvres m’avaient fasciné, car denses d’un sentiment profond de sa terre (….) La douceur et le sentiment poétique de Houamel et la décision révolutionnaire d’un ami (algérien) qui était avec lui, me donnaient un sentiment concret de ce merveilleux pays, qui se battait pour sa liberté».

Car Houamel expose dans les plus prestigieuses galeries italiennes depuis 1961. Aujourd’hui octogénaire, cet artiste n’a rien perdu de ses gestes gentils et humbles. Discret et vivant, depuis soixante ans, une vie romaine simple et retirée, il n’a jamais rien fait pour médiatiser son talent, laissant aux autres le soin de le découvrir, comme avec cette première exposition à Naples. Une conférence de presse, tenue avant le vernissage, a permis à l’assesseur à la culture et au tourisme de la municipalité de Naples, Nino Daniele, d’insister sur «l’amitié qui lie Naples aux Algériens et à l’Algérie, un pays très intéressant de par son histoire très importante.

Et nous sommes heureux de faire connaître un artiste immense comme Houamel au public napolitain». Le mérite de cette exposition revient à l’ambassadeur d’Algérie en Italie, Abdelhamid Senouci Bereksi, qui, avec l’aide de sponsors italiens, dont le plus important est Europea 92 SPA, une société de travaux publics qui construit des barrages et des routes en Algérie, a pu réaliser ce projet ambitieux, peaufiné par le grand connaisseur des arts contemporains, Giuseppe Ussani d’Escobar.

La commune de Naples a offert un site magnifique pour ce clin d’œil de la culture algérienne : le Palazzo Delle Arti, qui se trouve au centre de la magnifique ville méditerranéenne. Les consuls à Naples de pays méditerranéens, comme la France, l’Espagne et le Portugal, ont également assisté au vernissage. Et les étudiants de l’Université orientale, qui apprennent la langue arabe, ont tenu à rencontrer l’artiste et l’ambassadeur d’Algérie, et ont pu mettre en pratique leurs connaissances de la langue arabe.