Nabil Hamouche chante : Tighratin a tulawin

Nabil Hamouche a mis sur le marché un album de huit titres enregistré au studio Audio Master.Thighratin a tulawin, c’est son titre, est un presque spécial fêtes, dont les paroles et la musique sont l’œuvre du jeune chanteur, porté essentiellement sur le rythme des chansons ambiancées, où les textes sont un langage quelque peu amalgamé des jeunes Algériens d’aujourd’hui et qui font la matière compacte de nombreux chanteurs.

Tu m’as trahi est le refrain de la chanson inaugurale de l’album qui s’épuise dans le folklore. Le titre du CD est celui d’une chanson dansante dédiée à la fête dans le très usé moule folklorique. Abendayer, qui augmente le rythme entraînant espéré, aurait pu être le titre de cet album pour la consolation que pourraient y trouver les amateurs des déhanchements et du style «léger». Mais cette consolation ne pourra malheureusement pas concerner les férus de la poésie, qui, quant à eux, ne se voient du tout pas servis par le texte qui manque de profondeur, si ce n’est peut-être par Temzi, le titre qui clôture l’album dans le sentimental.