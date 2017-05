Musique : Le vague à l’âme du chanteur kabyle Hebani

Réagissez

Le chanteur kabyle Hebani revient sur la scène artistique après une longue éclipse avec un nouvel album dans lequel il a littéralement explosé en offrant à son public un produit de qualité, aussi bien sur le plan du contenu que celui du tempo musical - entrainant et sobre à la fois.

Cet artiste rescapé de l’ancien groupe kabyle Juba, disparu de la scène en 1998 rebondit avec cette passion irrésistible qui l’habite. Il chante avec une pointe de nostalgie les joies et les peines d’hier et d’aujourd’hui. Le rapport à son village à Bou Mansour dans la commune de Yakourène, daïra d’Azazga qui l’a vu naître est omniprésent dans ses chansons. Les mots de ses complaintes sont ciselés et jaillissent du fond de son âme et de sa sensibilité d’artiste.

Avec d’autres mots puisés de ses racines kabyles, il pleure comme le chanteur-poète Aznavour de constater que «tout s’en va» : les montagnes entourant son village devenues tristes et sans attrait, les vieux qui faisaient la beauté du village ont disparu, le printemps devenu éphémère, les roses et les fleurs qui n’exhalent plus de parfum et qui perdent leurs pétales et leur parure si vite dans un cycle écologique que l’homme n’arrive plus à maitriser. Auteur-compositeur, chanteur-poète à texte, le jeune artiste est tout cela à la fois. Ses chansons parlent aux jeunes et moins jeunes du passé dont il ne reste que des souvenirs qu’il égrène avec ravissement et beaucoup de chagrin, du présent et de l’avenir incertain et sombre. Les thématiques qu’il aborde dans ses chansons tournent autour de l’enfance et de la jeunesse inaccomplies ou mal vécues, des souvenirs d’enfance au village, des traditions perdues, de l’amour, de la chance et des rêves brisés…

Bien que revendiquant un style qui lui est propre, on décèle chez ce jeune prodige autodidacte des influences qui tiennent à la fois de Cheikh Hasnaoui, de Maatoub et de Hamidouche. Au rythme de ses chansons aux paroles épurées mêlant sentiments mélancoliques d’un vécu pas toujours rose et espoir de lendemains meilleurs, on peut danser, faire la fête et méditer sur la vie et les blessures subies à travers une enfance contrariée, une adolescence mutilée et un avenir dans lequel on ne se projette pas.