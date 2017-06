Musique arabo-andalouse : Nassima ce soir à El Mougar

Réagissez

Fidèle à une tradition qu’elle a instaurée avec son public à l’occasion des veillées du mois sacré de Ramadhan, la chanteuse de musique arabo-andalouse renouera aujourd’hui, jeudi, à partir de 22h, à la salle El Mougar, avec la scène algéroise. Bien que physiquement et médiatiquement présente en Algérie, Nassima, qui anime sur une chaîne privée une émission très suivie dans le plus pur style cool de discussions au coin de la cheminée avec des invités du monde de la chanson, de l’art, du sport qui ont marqué leur temps, fait des apparitions sur scène qui restent épisodiques, au grand dam de son public, qui ne comprend pas l’ostracisme qui semble frapper cette artiste, dont la notoriété dépasse les frontières. La salle El Mougar vibrera ce soir au son de sa voix chaude et mélodieuse pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans qui sont le meilleur plaidoyer que l’artiste est toujours dans leurs cœurs et que sa musique épurée a sa place et son public sur la scène artistique algérienne.