Musées nationaux : Installation de nouveaux directeurs

Réagissez

De nouveaux directeurs et chargés de gestion ont été nommés jeudi à la tête de plusieurs musées publics, indique un communiqué du ministère de la Culture.

Ce changement à la tête de ces établissements a touché treize musées d’Alger, de Constantine et de Sétif, entre autres, en plus du Centre des arts et de la culture du Palais des Raïs (Bastion 23). Ainsi, Zahir Harichène a été installé à la tête du Musée public national du Bardo (Alger), Rabah Drif au Musée Nasr Eddine Dinet de M’sila, alors que Samir Dendane, est nommé nouveau directeur du Musée public national de l’enluminure et de la miniature d’Alger en remplacement de Mustapha Benkahla.

D’autre part, Meriem Bouabdellah a été installée en tant que chargée de gestion au Musée public national d’art moderne et contemporain d’Alger (Mama) en remplacement de Mohamed Djehiche et Chadia Ben Kharfallah, jusque-là directrice du Musée des arts et expressions culturelles de Constantine, a, quant à elle, pris ses nouvelles fonctions à la tête du Musée public national de Sétif.

Par ailleurs, Boukhamès Hadja a été désignée chargée de gestion au Musée public national des Antiquités, en remplacement de Houria Cherrid, alors que Boualem Belacheb, ex-directeur du Musée des arts et des traditions populaires de Médéa remplace Azzedine Antri à la tête du Centre des arts et de la culture du Palais des Raïs.

Le ministre de la Culture, qui a présidé la cérémonie d’installation, a indiqué que cette réorganisation «s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route sur la protection et la valorisation du patrimoine». Insistant sur l’importance de la communication, M. Mihoubi a appelé à une «étroite collaboration des musées avec notamment le ministère de l’Education et celui du Tourisme et de l’Artisanat afin d’inculquer la culture muséale chez les élèves»