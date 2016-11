MTV Europe music Awards : Beyoncé boudée

Réagissez

Le Canadien Justin Bieber s’est adjugé la part du lion, dimanche, lors de la cérémonie des MTV Europe Music Awards, remis cette année aux Pays-Bas, devant Lady Gaga, la surprise venant de l’autre favorite, Beyoncé, qui, elle, est repartie les mains vides. Justin Bieber a décroché trois prix, dont celui de la meilleure chanson pour son tube Sorry et celui de l’artiste totalisant le plus grand nombre de fans. L’excentrique Lady Gaga a, elle, été primée comme meilleure artiste féminine et pour son «look». Ni l’un ni l’autre n’étaient présents pour récupérer leur récompense, lors de la cérémonie qui s’est tenue à Rotterdam.

En revanche, Beyoncé, qui avait déjà été la grande gagnante fin août des Video Music Awards (VMA), et qui avait été nommée dans cinq catégories, notamment pour son clip Formation, s’est vu devancer par The Weeknd, primé pour le clip Starboy, que le groupe a joué sur scène avant de partir en tournée. L’autre chanteur canadien de la soirée, Shaw Mendes, âgé de 18 ans, a chipé à son compatriote Justin Bieber le Prix du meilleur artiste masculin. Le duo américain Twenty One Pilots a raflé de son côté deux récompenses, celles du meilleur concert et du meilleur artiste de musique alternative.

Le groupe de rock californien Green Day s’est vu attribuer le Prix de l’icône internationale et en a profité pour interpréter son dernier titre, Bang bang. La foule a également fêté le DJ néerlandais Martin Garrix, deux fois primé, élu meilleur artiste de musique électronique. Quant au prix de la révélation 2016, il est allé à la chanteuse suédoise Zara Larsson. Dans les autres catégories, le groupe américain Fifth Harmony a remporté le prix du meilleur artiste pop, les Britanniques de Coldplay celui du meilleur artiste de rock, et le rappeur américain Drake celui de hip-hop. Bruno Mars, tête d’affiche avec Kings of Leon, a ouvert la cérémonie en interprétant 24K Magic, un hymne à la fête aux accents délibérément rétro, le premier extrait d’un album éponyme qui doit sortir le 18 novembre.