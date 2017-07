Mostafa Djafri. Etudiant à Mascara. 3e prix (Catégorie reportage)

Réagissez

«98 kilomètres». Il est né un 13 août 1993 à Mascara. Il poursuit des études en hydraulique et se passionne pour tout ce qui touche à l’art. Dessin, photographie, musique, littérature. Photographe et dessinateur, peintre autodidacte, il partage son monde sous le nom de «Mashrou’ Fachel». Ses œuvres constituent des photos et des dessins d’hommes et femmes sans yeux, ou visage, perdus entre ce qu’ils sont supposés être, ce qu’ils doivent être et ce qu’ils sont au fond. Des scènes du quotidien, du double sens ou des autoportraits.