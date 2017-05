Réagissez

Robert Miles

Le DJ italien, Robert Miles, mondialement connu pour son titre Children, est mort à 47 ans des suites d’un cancer, à Ibiza(Espagne), a annoncé hier la web-radio qu’il avait fondée localement.

Robert nous a quittés paisiblement la nuit dernière, après un combat courageux de neuf mois contre un cancer métastasé de stade 4», a publié sur sa page Facebook OpenLab, radio émettant notamment sur les îles d’Ibiza et Formentera, aux Baléares. «Il a été fort, déterminé, incroyablement courageux et a tout fait pour lutter contre cette horrible maladie», peut-on lire sur la page. «Robert était plus qu’un simple artiste, c’était un pionnier, un créateur, une inspiration, un fils, un père, notre ami».

OpenLab ne précise pas où il est décédé, des médias espagnols affirment qu’il est mort à Ibiza, où il vivait. Roberto Concina, dit Robert Miles, est un DJ et producteur suisse, d’origine italienne, de musique trance, né le 3 novembre 1969 à Fleurier (Suisse). Originaire de Fagagna (Frioul), Robert Miles commence sa carrière professionnelle en 1988 dans les clubs de Turin et Milan, où il se fait connaître comme DJ professionnel, et en 1990, il acquiert son propre studio d’enregistrement.

En 1994, il sort deux maxis vinyls, Ghost et OxygenEPvol.1, sous le nom de Roberto Milani sur le label Metrotrax. C’est en 1995 qu’il prend le nom de Robert Miles et sort deux nouveaux maxis vinyls, Soundtracks et Red Zone, sur le label DBX Records. Il fonde le genre «dream trance» avec le titre Children en 1995, titre inspiré par des photos d’enfants victimes de la guerre, que son père, militaire de carrière, lui aurait montrées, et qui l’auraient profondément touché.

La légende veut que Children a été enregistré en une nuit. Ce tube fut un grand succès dans toute l’Europe et même aux Etats-Unis et fut vendu à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde, dont 600 000 en France, et certifié Disque de platine. En 1996, Children a été n°1 pendant 11 semaines. C’était un genre à part entière, qui entraîna toute une voie d’artistes à s’orienter vers la musique douce rythmée.

Ce titre fut suivi par son premier album Dreamland, contenant 12 titres et quasi instrumental, incluant les hits Fable et One and One. En novembre 1997, il sort Robert Miles In the mix, une compilation mixée par ses soins, où il rassemble 19 titres de ses artistes préférés (on y retrouve, entre autres, Chicane, Underworld, Goldie, Csilla, ainsi que deux de ses titres, Fable et For us, présents sur certaines versions de Dreamland) dans un style trance progressive.

Il publie également la compilation Renaissance Worldwide London qu’il mixe avec le DJ Dave Seaman. La même année voit la parution du single Freedom, extrait de son deuxième album 23am, mélangeant diverses influences musicales drum&bass, pop, jazz, trance mélodique), fruits de ses voyages dans de nombreux pays.

Cet album contient 11 titres, dont 4 chansons, entre autres, interprétées par les divas Kathy Sledge et Nancy Danino). Voulu par l’artiste comme un concept, ce nouvel opus aborde différents thèmes, tels que le cycle de la vie et les expériences qui en résultent, ainsi que le besoin de liberté. En 1998, Full Moon, extrait de ce même album, sort en maxi et contient des remixes de Joe.T Vannelli.

C’est ensuite Everyday Life qui est publié en vinyl et qui contient un remix de Fable, par le DJ Cevin Fisher. Après 3 années d’absences de la scène musicale, dues entre autres à une séparation de sa maison de disques, Miles crée son propre label S : Alt records, ce qui lui permet une plus grande liberté artistique et sort en juin 2001 son nouvel album, Organik, qui tranche radicalement avec son style musical précédent. Plus qu’un retour, il s’agit d’une véritable renaissance, saluée par la presse britannique.

En effet, ce nouvel opus est bien plus sombre, plus personnel, mais plus riche musicalement et le fruit de divers styles musicaux, ainsi que d’expériences et de rencontres vécues par l’artiste durant ses dernières années. Il reflète également la période sombre traversée durant ces années d’absence afin de se libérer des contraintes imposées par son ex-label. Des artistes tels que Nitin Sawhney et Bill Laswell participent aux sons d’Organik de façon très importante. Le résultat est un mélange de World-music, Trip-Hop et Chill-Out.

En 2002, Organik Remixes voit le jour sous la forme d’un double CD, composé exclusivement de reprises de titres du précédent opus et incluant un titre inédit, Bhairav. Février 2004 voit la parution d’un album issu de la collaboration entre Robert et le percussionniste indien, Trilok Gurtu, sobrement intitulé Miles Gurtu, mélange d’electro et de jazz et qui continue à développer sa nouvelle orientation musicale.

En 2005, il remixe le titre Got It All Wrong pour le groupe Loose Cannons. Robert Miles publie un nouvel album intitulé Th1rt3 en février 2011.Cet opus se compose de 13 titres et est un mélange électro-rock auquel collabore le guitariste Robert Fripp. Miniature world est le premier extrait de l’album. Le 11 mai 2011, le remix de Miniature world est décliné en clip.