«Moonwalker», le marcheur du siècle

Le roi de la pop, toujours copié jamais égalé

Cette année, c’est la célébration du 8e anniversaire de la mort du «King of pop», la légende, Michaël Jackson. L’auteur mythique de Thriller. C’était le 25 juin 2009. MJ avait 50 ans.

A la veille de l’improbable-50 dates au Arena 02 de Londres (Royaume-Uni)-retour sur scène, Michael Jackson décédera d’une crise cardiaque. Un séisme ébranle le monde de la musique. Celui qui a révolutionné et marqué la musique, son siècle, est mort. Aussi, Michaël Jackson, le «king of pop», comme il s’était autoproclamé et tel qu’on aimait l’appeler par ce titre royal. Michaël Jackson s’en est allé très tôt, trop tôt, rejoindre le panthéon, comme Otis Redding, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Bob Marley, John Lennon, Marvin Gaye…Michaël Jackson, était, est et sera toujours ce charismatique, emblématique et énigmatique chanteur d’obédience de Tamla Motown.

Ce label musical afro-américain de Détroit ayant découvert, promu et boosté la carrière discographique de Diana Ross, les Supremes, Four Tops, The Temptations, Marvin Gaye, The Commodores, Lionnel Ritchie, Martha and The Vandellas…MJ brillera au sein de sa fratrie, la formation filiale des Jackson’s Five, aux côtés de ses frères Germaine, Marlon, Tito et Randy (et épisodiquement en guest-star ses sœurs Latoya et Janet).

Après, en 1979, il bousculera l’establishment musical de l’époque, dominé par le disco en sortant l’album solo au succès d’estime Off The Wall recelant le très remuant titre Funky-disco-electro-soul Don’t Stop ‘Til You Get Enough ou encore Rock with You. Et là, nous avons déjà des prémices d’un «funk soul brother» (comme dirait Fatboy Slim) et avec son «primal scream» (cri primal), cette voix terrible et puis cette agilité chorégraphique déconcertante.

Thriller : 105 millions d’albums vendus dans le monde

L’écoute de Don’t Stop ‘Til You Get Enough est immanquablement une invitation à pousser les meubles de la maison et à s’éclater. Tant c’est un groove jovial. Ainsi, avec l’album Thriller, Michaël Jackson marquera de son empreinte personnelle sa carrière, et ce, en négociant un grand virage de la musique, en matière de «manœuvres orchestrales» comme dirait l’OMD.

Michael Jackson est en fait le «Obama» de la musique avant l’heure. Il réussira ce que d’autres artistes afro-américains n’ont pas pu réaliser, comme James Brown ou Aretha Franklin. Il a eu la géniale et brillante idée de faire sortir la musique black du ghetto sous la classification imposée de «race music» et de la «démocratiser urbi et orbi» à l’endroit d’un public blanc avec le mythique album Thriller.

De la soul (pas le groupe de rap), du funk, du rock, de la pop... La preuve, huit ans après sa mort, MJ, reste le numéro1 au classement des disques les plus vendus de tous les temps. Thriller a atteint la barre des 33 millions d’albums vendus depuis…35 ans (date de sa sortie). Et 105 millions d’albums vendus dans le monde. Un LP comptant des titres comme Beat It où le guitariste Eddie Van Halen joue un solo tueur. Et du coup, il ne changera pas cette recette «miracle» mâtinant funk et riffs pop-rock.

Il mettra à contribution de grands guitaristes, comme Slash des Guns’n’Roses, Steve Lukather, Jennifer Batten, ou encore l’Australo-Britannique Orianthi, lors de la préparation de la tournée This Is It…Et des duos sont là pour affirmer et confirmer cette bonne intelligence. A l’image des tandems avec Paul MacCartney, l’ex-Beatles sur The Girl is Mine et Say Say ou Mick Jagger, le leader et chanteur des Rolling Stones sur State of Shock figurant sur l’album Victory des Jacksons (1984). Du noir et blanc et plutôt du United Colors of Benetton. Et puis, Michael est le pionnier de l’Entertainement par excellence. Un chanteur et danseur d’une dimension exceptionnelle faisant dans le show physique et expressif.

Il entrera définitivement dans l’histoire à l’occasion de la célébration du 25e anniversaire de Tamla Motown en 1984. Evoluant sur Billie Jean, il dévoilera pour la première fois, cet énigmatique pas de danse extraterrestre, le fameux «Moonwalk» (marche sur la lune). Un exercice de style chorégraphique et scénique où il avance à reculons s’inspirant du mime Marceau, Fred Astaire et surtout James Brown.

En avance sur son temps

Michaël Jackson est aussi le précurseur de l’avènement du clip. Il est celui qui a offert un nouveau support visuel et à l’effet bœuf à la musique contemporaine. Il fera accepter le son «black» à la chaîne musicale MTV alors hermétique à l’émeri. Le clip Thriller d’une durée de 14 mn, scénarisé et réalisé par John Landis, est historique en ouvrant une voie royale et révolutionnaire à une nouvelle industrie du disque et du merchandising. Michael Jackson est aussi celui qui a lancé la «mode» du making-off (film du tournage de Thriller de 45 mn).

Michael Jackson est aussi celui qui a su et pu réunir 45 voix autour de la chanson caritative et humaniste We Are The World en 1985 (après Do They Know It’s Christmas initié par Bob Geldof en 1984) contre la faim en Afrique et plus en Ethiopie. Un titre cosigné avec Lionnel Richie (ex-Commodores) et dirigé par Quincy Jones.

We Are The World fut un casting de rêve : Kim Carnes, Harry Belafonte, Ray Charles, Bob Dylan, James Ingram, Michaël Jackson, Al Jarreau, Billy Joel, Cyndi Lauper, Huey Lewis, Kenny Loggins, Willie Nelson, Lionel Richie, Kenny Rogers, Diana Ross, Paul Simon, Bruce Springsteen, Tina Turner, Dionne Warwick…

En mars 2009, Michaël Jackson, à la veille de la série de concerts prévus en juillet 2009 à Londres, avait tenu des propos prémonitoires en s’adressant à une foule de centaines de fans dans la salle de spectacle 02 Arena : «Ces concerts seront mes derniers shows à Londres. Je veux dire, quand je dis c’est la bonne, c’est la bonne, la dernière. Je vais interpréter ce que mes fans voudraient écouter. C’est la ‘‘der’’, vraiment ! Le rideau final. Merci, c’est la bonne !»

En mai 2013, au Festival Mawazine-Musiques du monde, à Rabat(Maroc), les Jacksons remontaient sur scène. Une tournée internationale baptisée «Unity Tour». MJ manquait. «C’est très difficile de se produire sans Michaël. Vraiment il nous manque beaucoup. Il fait partie de nous. Nous étions une famille. C’est la raison pour laquelle nous sommes ensemble. Et chaque jour, Michaël nous manque. Mais je pense qu’il aurait voulu que nous continuions ce processus. Oui, c’est beaucoup d’émotion...» confiera Tito à El Watan.

Marlon étayera : «Ce n’est pas difficile, mais très émotionnel. Nous avons toujours Michaël à l’esprit, chaque soir sur scène.» C’est sûr, Michaël Jackson était un génie ! Il a assisté de son vivant à l’influence qu’il a eue sur de jeunes artistes. Sean «Diddy» Combs, Justin Timberlake, Usher, Chris Brown, Ne-Yo, Beyoncé, The Weeknd (bonne orthographe)...Le «Moonwalk», la marche du siècle !