Montréal : Deuxième édition de la journée Assia Djebar

La deuxième édition de la journée Assia Djebar se tient aujourd’hui à Montréal à la maison des écrivains, siège de l’Union des écrivaines et écrivains du Québec.

L’hommage à la romancière algérienne se déclinera en deux temps. Aujourd’hui, date anniversaire son entrée à l’académie française un certain 16 juin 2005, « la soprano Fayrouz Oudjida, accompagnée par Tacfarinas Kichou au bendir, offrira un récital de chants berbères de Taos Amrouche », selon le programme annoncé.

Demain à l’Université Concordia dont Assia Djabar détient un doctorat honoris causa, sera projeté le film que lui a consacré en 1992 le documentariste Kamal Dehane, Assia Djebar entre ombre et soleil.

Il sera suivi d’une « discussion avec les panelistes Lise Gauvin (Université de Montréal), Françoise Naudillon (Université Concordia), Marie-Blanche Tahon (Universtié d’Ottawa) et Saliha Beroual (Université Concordia) ».

Les organisateurs ont aussi prévu des « lectures et musique autour de l’œuvre d’Assia Djebar avec Marika Fellegi, violoniste et Elitsa Dimitrova, pianiste interprétant une œuvre originale. »

« La Journée Assia Djebar vise à rendre hommage à l’universalité de l’œuvre de cette écrivaine francophone d’origine algérienne qui lègue au monde de la littérature un héritage considérable. Lors de cette journée, c’est l’ensemble de son parcours d’écrivaine, de cinéaste et de militante pour la cause des femmes qui sera présenté et célébré par les amoureux du livre mais aussi par celles et ceux pour qui Assia Djebar a entretenu le désir de lire », expliquent les organisateurs.

A noter que plusieurs partenaires se sont associés pour ces deux journées d’hommage : Racines et Confluences, SN Production, Mémoire d’encrier et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois en collaboration avec le Consulat d’Algérie à Montréal et le Département d'Études françaises de l’Université Concordia.

