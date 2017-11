Montréal célèbre son fils, le poète

Réagissez

Elvis Costello, Feist, Lana Del Rey ou Courtney Love, les artistes ont été nombreux à interpréter les chansons les plus marquantes de Léonard Cohen, lundi soir à Montréal, lors d’un concert-hommage dans la ville natale du compositeur décédé il y a un an.

C’est Sting qui a ouvert le spectacle avec le titre Dance Me to the End of Love, dans une salle baignée d’émotion, où avaient pris place environ 15 000 personnes sous le regard du disparu, dont un grand portrait, datant de la fin de sa vie, surplombait la scène dans un halo de fumée. Sur scène, le Premier ministre, Justin Trudeau, et son épouse, Sophie Grégoire, ont, à leur manière, participé au spectacle en récitant, à tour de rôle, les paroles de la chanson I’m your man sur laquelle, ont-ils confié, ils ont dansé lors de leur mariage. Pierre Elliott Trudeau, père de Justin Trudeau, était un ami de Léonard Cohen, ce dernier ayant été l’un des porteurs du cercueil de l’ancien Premier ministre canadien à son enterrement. «J’aime à les penser tous les deux, ensemble maintenant quelque part, avec un sourire sur leur visage», a déclaré Justin Trudeau.

A la baguette dans l’ordonnancement des commémorations, Adam Cohen a interprété le titre So Long Marianne, ballade que son père avait écrite pour sa muse et amoureuse Marianne Ihlen, rencontrée sur l’île d’Hydra, en Grèce. «Mon père m’a laissé une liste d’instructions avant de s’en aller : mets-moi dans une boîte en pin près de ma mère et mon père (...). Si tu veux faire un événement public, fais-le à Montréal», avait expliqué Adam Cohen dans la présentation du concert. «En toute honnêteté, je pense qu’il est préférable qu’il ne soit pas là pour cela», a souligné le fils du célèbre poète-interprète, mort à 82 ans le 7 novembre 2016 à Los Angeles, et inhumé dans le cimetière juif de Montréal, sur les contreforts du célèbre Mont-Royal.

«Un de ses principaux traits de caractère était sa modestie et je pense qu’il aurait préféré être tenu à l’écart d’un tel événement ou aurait essayé de nous décourager d’en faire quelque chose d’aussi marquant», a-t-il ajouté à l’AFP. Né dans une famille juive aisée de Montréal, Léonard Cohen s’est d’abord consacré à la poésie en publiant quelques recueils de poèmes, avant de se risquer à interpréter ses propres textes. A l’image de son père, Adam Cohen se décrit comme l’exemple type de la «diaspora montréalaise», où les natifs deviennent encore plus attachés à leur ville québécoise une fois qu’ils l’ont quittée. «Montréal a quelque chose de mythique pour nous et nous sommes des ambassadeurs de Montréal quel que soit l’endroit où nous allons», a souligné Adam Cohen, musicien et producteur du 14e et dernier album de son père, You Want It Darker, sorti quelques semaines avant sa disparition. Cinq autres concerts sont prévus sur cinq mois, où des artistes vont interpréter les titres de cinq albums de Léonard Cohen, dans l’ordre des chansons et «en respectant l’intention originelle» de l’auteur, selon l’organisateur Pop Montréal.