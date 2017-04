Montréal : Air canada sponsorise le concert de Lounis ait Menguellet

Réagissez

Air Canada Rouge, la filiale Low Cost d’Air Canada, n’y est pas allée par quatre chemins pour promouvoir sa nouvelle desserte Montréal Alger qui sera lancée à la fin du mois de juin prochain.

Son équipe marketing a jeté son dévolu sur le concert de Lounis Ait Menguellet qui aura lieu ce vendredi à l’Olympia de Montréal à guichets fermés devant 1 400 spectateurs.

La compagnie aérienne a choisi cet événement certainement pour le buzz et l'attention que suscite la venue d’une telle pointure de la chanson berbère et algérienne. L’organisateur du concert a édité à l’occasion un fascicule de 24 pages qui fera la part belle aux annonceurs avec une sélection de chansons de Lounis Ait Menguellet et leur traduction en français, la langue principale des Montréalais.

Il sera remis aux fans du poète et interprète de la chanson kabyle qui a fêté récemment ses 50 ans de carrière à Paris devant 7000 spectateurs et plus de 15 000 à Alger.

Ce sponsring mérite d’être signalé pour la simple raison que, de mémoire de journaliste, c’est la première fois qu’un événement culturel bénéficie d’un soutien en dehors de la communauté. Habituellement, les sponsors se recrutent plus dans le milieu des agents immobiliers ou des planificateurs financiers.

D’ailleurs, l’un des sponsors habituels, le courtier immobilier Karim Ighil vient de créer le Réseau des professionnels kabyles du Québec et du Canada dont l’une des conditions d’adhésion est d’accepter de participer à une caisse qui aide au sponsoring d’événement culturels kabyles. Le réseau qui reste apolitique est ouvert à tous les professionnels qu’ils soient Kabyles ou non.