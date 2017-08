Mon film raconte la révolution comme elle s’était déroulée

Réagissez

Nous avons toujours traité la révolution avec des généralités. Nous n’avons jamais montré, par exemple, les querelles qui existaient entre les révolutionnaires. Moi, j’ai essayé de parler de la guerre autrement, du côté des coulisses comme la différence entre les personnalités, la confrontation entre les projets, les politiques et les caractères différents des acteurs de la révolution.

Comment ont-ils réussi à se voir et à se mettre sur la même table ? Comment ont-ils réussi à monter un groupe et à convaincre la population ? Mes personnages sont avant tout des êtres humains. Ils pensent, ils rigolent, ils fréquentent le cinéma mais ce sont eux qui ont fait la révolution. J’ai surtout évité de leur donné cette image de glorification, là où on les voit comme des robots comme on a l’habitude de le faire, ce qui est irréelle et surréaliste. J’ai tout fait pour que mes personnages soient attachants avec leurs défauts et leurs qualités. J’ai essayé de donner des scènes qui poussent à la réflexion comme l’histoire de la troisième voix, qui avait pour objectif de casser le FLN, et c’est ce qui a poussé Ben M’hidi a quitté Tlemcen et rencontrer Abane pour trouver une solution à ce problème. On ne parle pas aussi du détournement de l’avion !

Pourquoi c’est la délégation extérieure qui devait aller en Tunisie et pas les membres du CCE ? Pourquoi n’avons nous jamais parlé de cette guerre de leaderships ? Nous concernant, nous avons pris le temps de faire des recherches, de retrouver tout l’archive qu’il faut et de travailler sur les personnages et les relations qu’ils avaient entre eux. Nous avons pris le temps de rencontrer les survivants et écrire le scénario. Donc, je n’ai rien inventé. Nous avons passé trois ans à sillonner le pays, ce qui nous a pris beaucoup de temps. Loin des visions démagogiques et propagandistes, j’ai fais un film honnête où j’ai essayé de montrer la guerre exactement comme elle s’était déroulée.