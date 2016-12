Réagissez

La première place de la troisième édition du concours Mohia d’or de la meilleure dramaturgie amazighe, organisée par la direction de la culture, en collaboration avec l’APW de la wilaya de Tizi Ouzou, a été remportée, mercredi dernier, par Mohand-Larbi Naït Sid Nas, du village Tifilkout, dans la commune d’Illiltene (60 km au sud-est de Tizi Ouzou).

Il a décroché cette distinction d’une valeur de 300 000 DA, avec un texte sur les durs moments de la décennie noire en Algérie. Le prix d’argent (azref), d’une valeur de 200 000 DA, est revenu à Salem Amrane, tandis que le 3e prix (bronze), d’un montant de 100 000 DA, a été remporté par Arab Sakhi, pour le texte Tidak n-nana Fa. Le jury, qui a décortiqué les textes des 13 participants au concours, a été présidé par Omar Fetmouche, le dramaturge connu et ancien directeur du Théâtre régional de Béjaïa, assisté par des universitaires et artistes dans le domaine de la culture amazighe, comme Saïd Chemakh, Hacène Halouane et Lyes Mokrab. La cérémonie de clôture de cette édition a été rehaussée également par la présence de la famille du défunt Mohia, le président de l’APC de Tizi Ouzou, Ouahab Aït Menguellet, le sénateur Hocine Haroun, le directeur de la radio locale, Arezki Azzouz, des représentants de l’APC d’Iboudrarène, ainsi que des citoyens d’Ath Eurbah, village du défunt.

Mme Nabila Goumeziane, directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, et Farid Mahiout, premier responsable du Théâtre régional Kateb Yacine, ont tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, comme ils ont également salué les présents à ce vibrant hommage à l’un des piliers du 4e art amazigh, Abdellah Mohia, décédé le 7 décembre 2004 à Paris, à l’âge de 54 ans. Par ailleurs, notons qu’à l’occasion du 12e anniversaire de la disparition de «Mohand Ouyahia», des activités artistiques ont été également organisées en hommage au défunt, notamment au village Ath Eurbah (commune d’Iboudrarene) et à la maison de la culture de Azazga.