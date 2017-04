Mission accomplie pour le directeur David Queinnec

Réagissez

Ces travaux d’envergure permettront de rénover, d’optimiser et de moderniser l’Institut français d’Annaba, dont la dernière rénovation remonte à 1987», a-t-il affirmé en plein chantier, casque sur la tête.

D’étage en étage, les contours du nouvel immeuble commencent à se dessiner, affichant déjà un espace considérable à ses futurs occupants et visiteurs. «Au rez-de-chaussée, l’on a mis en place le service d’accueil et la salle de spectacle où l’espace totalise quelque 250 m². Au 1er étage, la même superficie est consacrée pour le Campus France. Plusieurs salles de cours seront installées à un étage plus haut, où la capacité d’accueil est estimée à 200 élèves/jour.

Quant à la médiathèque, c’est tout un autre palier qui lui a été réservé. Tout ce beau monde pourra, par ailleurs, observer une halte dans une très belle cafétéria avec une extension sur terrasse», détaille le même responsable d’une voix empreinte de satisfaction. Et c’est avec ce sentiment de mission accomplie que David Queinnec a annoncé son départ de Annaba vers son pays : la France. Chez lui, il occupera le poste de chef de projet au sein de la direction des relations internationales de la métropole de Lille. Force est de souligner que ce jeune responsable, félicité à maints reprises par l’ambassadeur, n’est pas à sa première mission de rénovation.

Une enveloppe de plus d’un million d’Euros pour la rénovation



En effet, de 2005 jusqu’à 2008, il avait été chargé par le ministère des affaires étrangères français de procéder à la réouverture de l’Institut français de Tlemcen, fermé pour cause de terrorisme. Outre la réouverture, il a également engagé sa rénovation le rendant l’un des plus beaux Instituts français en Algérie. Ce qui lui a valu le titre de rénovateur des Instituts français. Son départ est déjà regretté à l’unanimité par les employés et les habitués de l’IF d’Annaba.

D’autant plus qu’il laisse derrière lui une équipe parfaitement réorganisée. Les autorités locales dont la mairie, la direction de la culture et les services de sécurité avec lesquelles il collabore quotidiennement garderont vraisemblablement une excellente image de ce grand homme de culture qui quittera l’Algérie avec satisfaction. Rappelons que la rénovation de l’IF d’Annaba a coîté plus d’un million d’Euros. Les travaux ainsi que le suivi sont assurés par une entreprise et un bureau d’étude algériens. La fin des travaux est prévue pour l’automne 2017.