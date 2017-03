Réagissez

La deuxième édition du concours national de Miss Tikjda aura lieu aujourd’hui au Centre national des sports et loisirs (CNSLT). La première expérience avait été organisée l’année passée à l’occasion des festivités du 8 Mars.

Cette manifestation culturelle encourageante, visant surtout à valoriser les potentialités touristiques de la région et diversifier les activités culturelles qu’organise le complexe touristique, se distingue par la participation de candidates issues de plusieurs wilayas du pays. Deux d’entre elles vont représenter les wilayas de Ghardaïa et Ouargla, a indiqué Lynda Khouas, cadre au CNSLT. «Contrairement à l’année passée, le concours de Miss Tikjda 2017 se distingue par la participation de plusieurs candidates des wilayas du sud du pays, dont Ghardaïa et Ouargla.

C’est un signe fort pour espérer, dans un avenir proche, l’officialisation de ce concours», explique encore Lynda Khouas. L’expérience réussie de l’édition 2016 a fait réagir les responsables du centre qui ont mis tous les moyens possibles en donnant à l’édition 2017 une connotation nationale. La participation de 15 candidates représentant diverses régions le confirme. Un programme riche et varié a été également concocté par la direction du centre pour «meubler» cette journée qui sera sans nul doute grandiose.

Un défilé de mode et une soirée artistique sont au menu, a précisé de son côté le chargé de l’animation et des activités culturelles. Une plantation de cèdres est par ailleurs programmée et entre dans le cadre des festivités de 8 Mars. La diversification des activités au niveau du centre touristique vise à relancer le tourisme de montagne. La station climatique de Tikjda, désertée durant des années pour cause de terrorisme, a repris vie, grâce aux déploiements des unités de sécurité dans la région. L’affluence record des familles, notamment les week-ends, témoigne de l’amélioration des conditions de sécurité. Relancer le tourisme de montagne dans cette région est désormais la mission de tous.