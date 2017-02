Réagissez

Toutes les banlieues se ressemblent

En adoptant une démarche urbanistique, le sociologue français, Christian Tapalov, donne un éclairage supplémentaire sur la réalité des quartiers populaires des périphéries des grandes villes.

Intervenant à l’Institut français d’Oran face à un auditoire composé essentiellement d’architectes (professionnels, étudiants ou enseignants), ce directeur d’études à l’EHSS revient en même temps sur l’histoire de cette discipline qu’est l’urbanisme, engageant en premier lieu la responsabilité des architectes, mais pas seulement (décideurs, ingénieurs, administrateurs, etc.), et en même temps sur ce qui a été entrepris depuis le début du siècle dernier pour réformer l’habitat et par la même occasion l’habitant.

La conférence est axée sur la périphérie de la capitale française, mais la problématique qui est posée concerne l’ensemble des grandes villes, même si les réalités socio-historiques ne sont pas les mêmes, les expériences menées ailleurs dans le monde, dont évidemment l’Algérie. Christian Tapalov part du constat d’échec symbolisé par l’image de la destruction d’une barre d’immeubles, opération entreprise dès le milieu des années 1980 comme si, indique-t-il, «on a voulu faire disparaître de la surface du globe ce qui est supposé être le problème, mais sans le résoudre».

L’aspect spectaculaire des émeutes de 2005 et leur lot de destructions effarant relevé par les médias (13 000 véhicules incendiés en une journée) est l’illustration visible à l’international d’une réalité qui remonte à des années auparavant. «Les rituels assez précis» concernant le déclenchement et le déroulement des événements, mis en évidence par le sociologue dans cette étude, s’appliquent de manière étonnante à ce que certaines banlieues de Paris vivent encore aujourd’hui. Pourtant, à la lumière des éclairages liés à l’histoire de la discipline urbanistique, le sociologue met bien en évidence le paradoxe qui fait que ce qui a été pensé à l’origine comme une solution débouche finalement sur un grand problème. Tout commence vers la période charnière, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècles, lorsque des architectes ont commencé à travailler sur des «morceaux de ville».Sont pris en considération les prodromes que constituaient les envois à la célèbre Académie Médicis, une référence à l’époque.

Christian Tapalov évoque Ernest Hebrard, qui a commencé par dessiner les plans du palais de Dioclétien de Split (actuellement en Croatie), «légitime pour l’Académie Médécis, car antique, mais c’est en réalité le prétexte pour un travail sur la ville». Cet architecte a joué plus tard un rôle dans la conception des nouveaux plans de la ville de Tessalonique, détruite par le feu, mais aussi dans la planification de certaines villes en Indochine, où, vu le contexte de domination coloniale de l’époque, précise le conférencier, «il était plus facile d’accaparer la propriété foncière». Néanmoins, considéré comme le plus audacieux et dont l’envoi a fait scandale en 1899, c’est le travail de Tony Garnier qui a retenu l’attention du sociologue, avec sa conception d’une immense ville industrielle. Le projet était utopique pour son époque, mais il a posé les jalons d’un langage architectural moderne, dont l’un des éléments essentiels concerne «la séparation radicale entre le travail et le lieu de résidence».

Cette façon de voir s’opposait à la ville industrieuse du XIXe siècle, notamment ses quartiers populaires caractérisés par le mélange des genres et où les habitations avoisinent les espaces d’activités manufacturières et jouxtent les différents commerces, les lieux de loisirs, comme les théâtres, les bistrots, etc. Des rues particulièrement animées, mais les réformateurs sociaux de l’époque considéraient que les concentrations ouvrières étaient des sources potentielles de désordre. Pour le sociologue, en plus du fait que le pouvoir politique n’aimait pas trop les réunions des collectifs ouvriers et l’émergence des syndicats, cette structure urbaine présentait un inconvénient qui est que la famille ouvrière n’existait pas. «On vivait ensemble, on faisait des enfants mais on ne se mariait pas», indique-t-il pour expliquer, selon la logique de l’époque, que «si la famille est faible, c’est que le logement n’est pas ce qu’il devrait être».

C’est partant de cette réalité qu’on a d’abord, en plus de la volonté de résoudre les problèmes d’insalubrité, entrepris des programmes de rénovation urbaine à l’intérieur même du tissu ancien. Cette solution n’a pas donné de résultats satisfaisants et c’est suite à ce constat d’échec qu’on a pensé à agir autrement, en dressant des plans d’extension urbaine inédits.

L’inspiration est venue d’Angleterre avec ses «garden-cities» (les cités-jardins) implantées dans les campagnes de la périphérie de Londres et reliées aux sites industriels par un réseau de chemins de fer. L’idée a germé dès le début du XXe siècle, mais c’est durant la période allant de la fin de la Première Guerre mondiale, au milieu des années 1930, qu’une série de ce type de cités, dont celle de Gennevilliers, ont été réalisées autour de Paris avec leurs équipements et leurs infrastructures nécessaires à la vie sociale. Avec la densification, on est ensuite entrés dans le concept d’habitat de masse pour baisser les coûts de réalisation et permettre à un plus grand nombre de bénéficier d’un logement. Un mouvement qui allait s’intensifier après la Seconde Guerre mondiale.

Christian Tapalov fait le distinguo entre ce type d’habitat et les tours réalisées dans les parcs imaginés par Le Corbusier (notamment la cité Radieuse, à Marseille), mais il met en évidence un trait commun : «La disparition de la rue» et le concept d’espaces symboliquement fermés et même «protégés» du reste de la ville.

«Ce que j’ai fait là est une cité-jardin verticale», avait ironisé le célèbre architecte d’origine suisse. Pour le sociologue, cette assertion peut être considérée comme une plaisanterie ou une provocation, mais aussi comme une vérité profonde au vu d’un nombre de principes dont ceux évoqués plus haut et représentant l’héritage des doctrines réformistes de la fin du XIXe siècle. La verticalité fait écho à un documentaire particulièrement intéressant réalisé par Laure Pradal et intitulé Le Village vertical. C’est l’adaptation de familles immigrés d’origine maghrébine (marocaine en majorité) à la tour d’Assas du quartier la Paillade à Montpellier. Mais c’est déjà une autre époque et une autre réalité, la tour ayant d’abord été habitée par des Français rapatriés d’Algérie après l’indépendance du pays. Cette parenthèse étant fermée, généralement le logement de masse a été conçu au départ pour le salarié régulier et la famille moyenne. Certains grands ensembles ont été conçus pour les employés des grandes usines, comme c’est le cas à Poissy pour la marque Simca dans les années 1950.

«Que se passe-t-il lorsque les usines ferment ?», s’interroge le sociologue, qui anticipe, en citant l’ennui et le désœuvrement qui caractérisent les grands ensembles d’habitation devenus des symboles de mal-être. Les productions artistiques rendent aussi compte de cette réalité et c’est le cas, cité en exemple, du film Mélodie en sous-sol, réalisé par Henri Verneuil au début des années 1960, avec, dans le rôle principal, Jean Gabin, interprétant un personnage qui, à sa sortie d’un long séjour en prison, redécouvre un autre visage de sa ville, Sarcelles et ses nouveaux hauts immeubles d’habitation ennuyeux et sans âme.

Le mal dont il est question ici n’a pourtant rien avoir avec ce qu’on a appelé bien plus tard «la crise des banlieues», mais autant le problème évolue avec l’apparition de nouvelles données sociologiques (problème d’immigration, d’intégration, de racisme, etc.), autant les recherches de solutions se poursuivent. «Les idées du début du siècle dernier continuent à vivre, c’est-à-dire vouloir réformer la société par l’espace avec, au centre, l’architecte comme démiurge», estime le sociologue, qui prône la nécessité du retour à l’emploi, mais aussi au décloisonnement, c’est-à-dire l’ouverture vers le reste de la ville pour éviter la ghettoïsation.