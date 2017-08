Réagissez

Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, a dévoilé un nouveau morceau enregistré en solo, teinté d’inquiétude et d’incertitude sur le Brexit. A 74 ans, le musicien britannique s’aventure sur le terrain miné de la politique de son pays avec une chanson au titre évocateur, England Lost (L’Angleterre a perdu).

«J’ai été chercher l’Angleterre mais je ne l’ai pas trouvée/Je crois que je suis en train de perdre mon imagination/J’en ai assez de parler d’immigration/Tu ne peux pas entrer et tu ne peux pas sortir», chante-t-il sur un rythme blues dans England Lost, dévoilé jeudi soir. Mick Jagger a évoqué sur la radio Beats 1 un match de football décevant, où l’Angleterre n’a pas gagné, allusion à peine voilée au Brexit, «un moment difficile de notre histoire», rapporte l’agence britannique PA.

La chanson exprime «un sentiment d’insécurité», «de ne pas savoir où on est», a-t-il ajouté. Le clip du titre, en noir et blanc, montre l’acteur britannique Luke Evans essayer d’échapper à plusieurs personnes qui le poursuivent et l’empêchent de s’enfuir. Une petite fille lui demande : «Où pensais-tu pouvoir aller?» Comme s’il ne pouvait pas quitter le Royaume-Uni.

Les «fake news» du président américain. Mick Jagger a également publié un deuxième titre, Get a Grip, qui semble aborder l’Amérique de Donald Trump, avec des paroles comme «Les informations sont toutes fausses», clin d’œil à la ritournelle sur les «fake news» du président américain. Le musicien britannique n’était pas apparu sur une chanson en solitaire depuis 2011. Le dernier album original des Rolling Stones, A Bigger Bang, remonte à 2005. Mais le guitariste du groupe Keith Richards vient de révéler qu’ils travaillaient à un nouvel album pour «très bientôt».